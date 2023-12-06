الأوضاع في غزة وملف الطاقة.. تفاصيل مباحثات الرئيس السيسى مع نظيره القبرصي

مباحثات الرئيس السيسى مع نظيره القبرصي.. قالت جيلان جبر، الكاتبة الصحفية، إن زيارة الرئيس القبرصي لمصر تأتي في توقيت صعب نظرًا لوجود الكثير من التحديات، متابعة أن هناك اتفاقيات تجمع بين مصر وقبرص في الفترة الأخيرة، ومنها اتفاقية ترسيم الحدود و اتفاقيات استخراج الغاز من البحر المتوسط.





وأضافت “جبر” ، خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، من تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، اليوم الأربعاء، أنه نظرًا لما يحدث حاليًا في غزة، وسيادة لغة إطلاق النار، يتم العمل على وجود اتفاقيات لحماية البحر المتوسط والتأمين من مخاطر هذه الحرب إذا توسعت أكثر من ذلك.



وتابعت الكاتبة الصحفية جيلان جبر: نحن نتحدث عن إبادة شعب من ناحية واقتصاد مهدد من ناحية أخرى، لافتة إلى أن هذه المرحلة صعبة ومصر عليها الحمل الأكبر، مؤكدة أن مصر تعرف في الخارج بمصداقيتها في الاتفاقيات والالتزامات المختلفة.