شوبير يكشف تطورات صفقة ضم عمر كمال عبد الواحد لـ الأهلي

كشف الأعلامي أحمد شوبير، تطورات صفقة الأهلي مع اللاعب عمر كمال عبد الواحد، خلال برنامجه الإذاعي “مع شوبير”.

وقال: “كولر طالب عمر كمال عبد الواحد ولكن المفاوضات منذ حوالي ١٠ أيام ولا حس ولا خبر”.

كشف عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، أن التفاوض مستمر من جانبه هو ومحمود الخطيب رئيس النادي، مع رئيس فريق مودرن فيوتشر، وليد دعبس؛ بشأن صفقة عمر كمال عبد الواحد.

وأضاف القيعي عبر قناة الأهلي : “هناك انتقادات غير واقعية من البعض حول أسباب تأخر حسم الصفقة دون النظر لوجود اعتبارات معينة تخص قائمة وارتباطات الفريق، وأن شهر يناير وفتح باب الإنتقالات الشتوية لم يأتيا بعد”.

وأشار إلى أن الحوار مفتوح، بما يحقق مصالح الناديين، وبناء على رغبة قمة العمل الإداري في نادي فيوتشر.