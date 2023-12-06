«ميدو» يكشف مصير عمر كمال عبدالواحد مع النادي الأهلي |تفاصيل

حسم أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري السابق مصير عمر كمال عبدالواحد، لاعب نادي فيوتشر.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: عمر كمال عبدالواحد أنهى تعاقده مع النادي الأهلي ، كان لديه استعداد للانضمام إلى الزمالك، ولكن حل أزمة القيد غير مؤكد حتى الآن.

وأضاف ميدو تصريحاته قائلًا: «مسئولو الزمالك أخطروا عمر كمال عبدالواحد أنه ليس من المؤكد حل أزمة القيد، وخيروه بالانتظار أو تحديد مستقبله.

وكشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "مودرن فيوتشر طلب الحصول على مبلغ 7 ملايين جنيه بالإضافة إلى لاعب واحد فقط بالمريكاتو الشتوي".

وأضاف أمير هشام: "فيوتشر طلب الحصول على خدمات كريم نيدفيد أو صلاح محسن أو خالد عبدالفتاح، ولكن الأهلي يرفض رحيل نيدفيد مرة أخرى".

واستطرد: "هناك مفاضلة بين خالد عبدالفتاح وصلاح محسن، والأول سيكون هو الأقرب للخروج، وسوف يتم الاتفاق على رحيل اللاعب بعد استنفاذ الأهلي عدد الإعارات".

واختتم: "اللاعب الذي سوف ينتقل إلى مودرن فيوتشر على سبيل البيع النهائي، وسوف يتم تقليل قيمة الصفقة المادية في انتقال عمر كمال من 7 ملايين إلى 2 أو 4 ملايين جنيه، وسوف يحسم كولر اسم الراحل عن الفريق، والأقرب هو خالد عبدالفتاح للخروج".