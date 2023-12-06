رغم استمرار الدراسة.. غياب جماعي في مدارس مرسى علم بسبب السيول

شهدت مدارس مدينة مرسى علم صباح اليوم الأربعاء، غيابًا جماعيًا للطلاب، رغم عدم إصدار قرار رسمي بتعطيل الدراسة، وذلك نتيجة لتأثيرات السيول التي اجتاحت المدينة مساء الثلاثاء الماضي.

وأكد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن جميع مدارس المدينة شهدت غيابًا جماعيًا للطلاب، نظرًا لصعوبة الوصول إلى المدارس في ظل الظروف الجوية الصعبة.

وفي تصريحاته، أشار "منير" إلى أنه تم فحص جميع المنشآت التعليمية في مرسى علم، وأكد على عدم تأثرها بالسيول، مشيرًا إلى استقرار الأمور وجاري إزالة الإعاقات من جميع الطرق.

يأتي هذا في سياق تساقط الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت مرسى علم مساء الثلاثاء، مما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء المدينة، وتعطل حركة السير بشكل كبير داخل المدينة وعلى الطرق الخارجية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد توقعت تأثر بعض المناطق بالسيول، مع تحذيرات واضحة حول كميات الأمطار الكبيرة المتوقعة، خاصة في مناطق سيناء ومحافظة البحر الأحمر، نتيجة للطبيعة الجغرافية والجبلية لتلك المناطق.