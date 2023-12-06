عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رغم استمرار الدراسة.. غياب جماعي في مدارس مرسى علم بسبب السيول

صورة موضوعية
صورة موضوعية

شهدت مدارس مدينة مرسى علم صباح اليوم الأربعاء، غيابًا جماعيًا للطلاب، رغم عدم إصدار قرار رسمي بتعطيل الدراسة، وذلك نتيجة لتأثيرات السيول التي اجتاحت المدينة مساء الثلاثاء الماضي.

 

وأكد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن جميع مدارس المدينة شهدت غيابًا جماعيًا للطلاب، نظرًا لصعوبة الوصول إلى المدارس في ظل الظروف الجوية الصعبة.

 

وفي تصريحاته، أشار "منير" إلى أنه تم فحص جميع المنشآت التعليمية في مرسى علم، وأكد على عدم تأثرها بالسيول، مشيرًا إلى استقرار الأمور وجاري إزالة الإعاقات من جميع الطرق.

 

يأتي هذا في سياق تساقط الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت مرسى علم مساء الثلاثاء، مما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء المدينة، وتعطل حركة السير بشكل كبير داخل المدينة وعلى الطرق الخارجية.

 

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد توقعت تأثر بعض المناطق بالسيول، مع تحذيرات واضحة حول كميات الأمطار الكبيرة المتوقعة، خاصة في مناطق سيناء ومحافظة البحر الأحمر، نتيجة للطبيعة الجغرافية والجبلية لتلك المناطق.

سيول مرسى علم أمطار وسيول غزيرة مرسى علم محافظة البحر الاحمر الغردقة اخبار البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

سقوط لصوص الغلابة| الكشف أخيراً عن المتسبب في أزمة السكر.. وبشرى سارة للمصريين

الاعتذار شيمة الأقوياء.. أسامة كمال يعطي درسًا لـ عمرو أديب على الهواء|شاهد

بعد تدخل النيابة.. بيبو يقود مبادرة الصلح بين الشحات والشيبي |القصة كاملة

موضوعات متعلقة

فتح جزئى لطريق مرسى علم الشلاتين والقصير واستمرار إغلاق طريق إدفو بسبب السيول

إغلاق طرق مدينة مرسى علم بسبب السيول وتشديد إجراءات الطوارئ

بسبب السيول.. مصرع مهندس وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بمرسى علم

أمطار غزيرة وسيول.. إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مدينة مرسى علم|شاهد

أمطار غزيرة وسيول تضرب مرسى علم

تداول 17 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر ووصول 355 سيارة ببور توفيق

تنفيذ 2421 زيارة في المرحلة الثانية من حملة "بلدي أمانة" بـ الغردقة

تفعيل مبادرة الفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية في البحر الأحمر

ترشيحاتنا

استشهاد 150 فلسطينيا في قصف الاحتلال لمربع سكني بمخيم جباليا

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

توضيح هام بخصوص اشتراك مشروع العلاج والأوراق المطلوبة

ميدو يكشف مفاجأة بشأن موقف فيتوريا من ضم فتوح للمنتخب

خبير لوائح يكشف مفاجأة في أزمة الشيبي والشحات

صحف الكويت| الحالة الصحية للشيخ نواف الأحمد.. وتحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطرز باللؤلؤ.. غادة عبد الرازق تتألق بفستان باللون الأسود من تصميم سامو هجرس

نصائح فعالة لحماية الأطفال من التقلبات الجوية.. الماء والفيتامينات أبرزها

بسبب مأساة غزة.. 3 نجوم حرموا أنفسهم من الاحتفال بعيد ميلادهم.. تفاصيل

الكيلو تخطى 35 جنيها| المحتكرون يستهدفون الأرز.. والشعبة تتوقع ارتفاعا أكبر (إيه الحكاية)

فيديو

رحيل محمد عبدالمنعم.. الأهلي يحدد سعر اللاعب وهذا بديله في خط الدفاع

وعكة صحية .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ناهد فريد شوقي/فيديوجراف

سفيرة إسرائيل في بريطانيا تثير الجدل بتصريحاتها المتناقضة بفيديو عبر التيك توك|شاهد

لقطة نادرة.. مقطع فيديو لزعيم أحد الدول يبكي ويطالب شعبه بكثرة الإنجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ