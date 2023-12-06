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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تسليم 80%.. مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر تكشف تفاصيل مبادرة بر أمان

صدى البلد

كشف محمد حسين، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، عن تفاصيل مبادرة "بر أمان" ، و هي أكبر مبادرة لدعم صغار الصيادين، حيث تم بالأمس توزيع 300 مركب صيد بالأقصر على عدد من الصيادين، والتي يقوم بها التحالف الوطني للدعم الأهلي التنموي، والذي يضم الجمعيات الكبيرة في مصر، بالإضافة إلى المشاركة القوية التي يقوم بها القطاع الخاص لتوزيع هذه المراكب.

وأوضح "حسين"، خلال مداخلته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على شاشة الفناة الأولى المصرية، مؤكدا أن وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج حضرت بالأمس تسليم الـ300 مركب صيد لصيادين بـ محافظات الصعيد، وهو نصيب الصعيد من هذه المبادرة بهذه المرحلة.

ولفت إلى أن الصيادين المستفيدين من هذه المبادرة يتم التأمين عليهم، من منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر.

رعاية قوية للصيادين

وواصل، أن مبادرة بر الأمان تقدم رعاية قوية للصيادين، لافتا إلى أن 80% من الصيادين حصلوا على مراكب من خلال تلك المبادرة.
 

التضامن الاجتماعي الأقصر مبادرة بر أمان الصيادين التحالف الوطني نيفين القباج التامين الصحي الشامل

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