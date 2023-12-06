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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مثل سيلان الأنف| أشرف عقبة: الأدوية المناعية قد تسبب أعراضًا شبيهة بالبرد

صدى البلد

تحدث الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة السابق بجامعة عين شمس، عن أسباب انتشار نزلات البرد بشكل مكثف، قائلا: "مع تغيير درجات الحرارة ودخول فصلي الخريف والشتاء تزيد الفيروسات المسببة لأعراض البرد والإنفلونزا".

وأضاف في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر: "هناك مجموعة كبيرة من الفيروسات المسببة لهذه الأعراض مثل الرينو فيروس والأدينو فيروس والانفلونزا والبارا انفلونزا وكورونا فيروس والفبروس التنفسي المخلوي الذي زاد الكلام عليه في الفترة الأخيرة".

أعراض شبيهة للبرد

وتابع: "كل هذه الفيروسات تسبب أعراضا شبيهة للبرد والانفلونزا مثل ارتفاع درجات الحرارة وسيلان الأنف واحتقان الحلق والكحة، بالإضافة إلى وجود مسببات لنفس الأعراض قد لا تكون عن طريق الفيروسات، ولكن قد تكون عن طريق بعض الأدوية وبخاصة الأدوية المناعية التي يحصل عليها المصابون بأعراض الذاتية أو الأورام والسرطان، وهناك ميكروبات قد تسبب أعراضا في الجهاز التنفسي".
 

أشرف عقبة المناعة أسباب انتشار نزلات البرد نزلات البرد درجات الحرارة الأنفلونزا الرينو فيروس سيلان الأنف

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