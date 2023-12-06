متحدث الرئاسة الفلسطينية يحذر من تصعيد الاحتلال عدوانه الشامل على غزة والضفة

حذر نبيل أبوردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، من تصعيد الاحتلال عدوانه الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، مطالبًا بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان المتواصل قبل انفجار الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وفقًا لفضاية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.



وفي سياق متصل، أضافت القناة، أنَّ الاحتلال قام بقصف مدرسة تأوي نازحين في جباليا شمال غزة وأن هناك إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الدهيشة بالضفة الغربية.

وتجددت غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تزامنًا مع انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.