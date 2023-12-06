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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يفتتح دوري كرة القدم الخماسية 2023-2024

رئيس جامعة طيبة التكنولوجية
رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يفتتح دوري كرة القدم الخماسية 20

افتتح الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، يرافقه الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فعاليات دوري الجامعة لكرة القدم الخماسية للعام الجامعي 2023-2024، الذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، برئاسة إيمان دردير، اخصائي رعاية الطلاب المركزية، وأحمد علي، حكم المباريات.

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وأعطى زين الدين، إشارة بدء المباراة الأولى، التي كانت بين فريقي "بلاك هورس والنصر"، والتي انتهت بفوز فريق النصر، وأشاد بمستوى المشاركين في دوري كرة القدم الذي يقام على ملاعب الجامعة، وتستمر لمدة 4 أيام يتنافس فيها 18 فريقا من طلاب الجامعة.

أكد الدكتور عادل زين الدين، على أهمية ممارسة الأنشطة بالجامعة لما لها من دور في اكتشاف المواهب والتعبير عن الطاقات الكامنة عند الطلاب في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية، ومن أجل تنمية شخصية الطلاب وتنمية قدراتهم الذهنية والبدنية، إضافة إلى إسهام تلك الأنشطة في صقل المواهب الرياضية لدى الطلاب، وتعزيز خبراتهم الحياتية.

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الأقصر التعليم والطلاب اكتشاف المواهب والتعبير عن الطاقات الكامنة الطلاب بالجامعة المجالات الثقافية جامعة طيبة التكنولوجية نائب رئيس الجامعة

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