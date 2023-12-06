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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: ضمك السعودي يسعى للتعاقد مع محمد الشناوي في يناير

محمد شبانة
محمد شبانة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي ضمك السعودي يريد التعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في شهر يناير المقبل.

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وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة etc الفضائية: "محمد الشناوي حارس كبير ومتألق بشكل ملحوظ مع الأهلي مؤخرًا، وساهم في انتصارات الفريق محليا وقاريًا".

وأضاف: "ضمك السعودي عرض على محمد الشناوي عقد بقيمة 3.5 مليون دولار خلال موسمين فقط".

وزاد: "متي يعلن الأهلي تمديد عقد محمد الشناوي وتقديره ماليا، لأن الإبقاء على الحارس أولوية قصوى، من الوارد رحيل أي لاعب بما فيهم محمد عبدالمنعم، لكن يجب التمسك بالشناوي مهما كانت الاغراءات، الشناوي خط أحمر، لا يوجد نادي كبير بدون حارس قوي".

وأكمل: "نادي ليفربول خسر دوري ابطال اوروبا بسبب حارسه السابق كاريوس، وبعدها تعاقد مع حارس قوي بحجم البرازيلي اليسون الذي ساهم في حصد الالقاب وله تأثير كبير".

وواصل: "محمد الشناوي حصل على خبرات كبيرة بعدما لعب في أندية محلية وعاد للأهلي وشارك أساسيا على حساب شريف اكرامي، واصبح اساسيا منذ سنوات، ولذلك التجديد له أولوية قصوى حاليا".

محمد شبانة نادى ضمك السعودي محمد الشناوي الأهلى

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