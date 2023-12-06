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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انعقاد مُشاورات مصرية كرواتية حول الوضع في فلسطين والعلاقات الثنائية

انعقاد مُشاورات مصرية
انعقاد مُشاورات مصرية كرواتية مشتركة حول الوضع في فلسطين

استقبل السفير د. محمد البدري، مُساعد وزير الخارجية المُشرف على القطاع الأوروبي، اليوم بمقر وزارة الخارجية، وفداً من وزارة الخارجية الكرواتية برئاسة السفير بيتار ميهاتوف، مدير عام الشئون السياسية بوزارة الخارجية الكرواتية. حيث عُقدت مباحثات موسعة بين وفدي البلدين.

وتناول السفير د. محمد البدري الجهود المصرية لمواجهة الأوضاع الإنسانية المُتردية داخل الأراضي الفلسطينية، وضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين العُزل، والوقف الفوري والممتد للعمليات العسكرية، مستعرضاً ما قدمته مصر من مساعدات إنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح الذي لم تغلقه مصر منذ اندلاع الأزمة. 

كما تطرق إلى الحقائق المرتبطة بخطورة الدعاوى المتعلقة بالتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، محذراً من عواقب مثل هذه الأفكار، مشدداً على الموقف المصري بضرورة إنهاء هذا الصراع عبر حل الدولتين، اتساقاً مع القرارات الأممية ذات الصلة.

ومن جانبه، أبدى الوفد الكرواتي تفهمه للموقف المصري، وكذا أثنى المسئول الكرواتي على الدور المصري الهام سواء على صعيد تخفيف المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني، أو تذليل العقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، أو فيما يتعلق بترحيل الرعايا الأجانب إلى دولهم بصورة آمنة.

وهذا، وتطرقت المباحثات إلى سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المُشترك وخاصة التعاون الاقتصادي، حيث أعرب المسئول الكرواتي عن تقدير بلاده للتعاون الثنائي مع مصر في كافة المجالات ذات الاهتمام المُشترك.

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