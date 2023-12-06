جلسة حول أهمية تداول السكر بالبورصة المصرية للسلع غدا.. خبير يوضح

تعقد البورصة المصرية للسلع غدا، الخميس، جلسة جديدة للتداول على سلعة السكر الأبيض لصالح شركات تجارة السكر وشركات التعبئة، حيث تهدف البورصة إلى تقليل حلقات تداول السلع للحد من ارتفاع الأسعار وتوفير المنتج بسعر عادل.

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر، أن طرح السكر في البورصة السلعية سيكون لصالح شركات التوزيع الغذائية والتعبئة، وهذا الأمر سيؤدي إلى ضبط أسواق السلع واستقرارها فيما يخص السكر، موضحا أن هذا القرار يقلل التداول بين منتجين السلعة وتوزيعها.

وأوضح أحمد أبو اليزيد، خلال تصريحات صحفية، أن طرح السكر في البورصة السلعية ستلغي كل عناصر سلاسل الامداد وستلغي وجود سماسرة ومحتكرين ووسطاء، مؤكدا أن وجود الشفافية في السوق سيعقبه القضاء على المغالاة في الأسعار.

وتابع أن وجود شفافية في السوق وسعر موحد ومعلن سيلغي المغالاة التي يتسبب فيها الوسطاء وأن السعر معلن للجميع يوقف القفزات السعرية، كما حدث في سلع قبل ذلك مثل فول الصويا والأقماح والذرة وكان لطرحهم بالبورصة السلعية مردود كبير في استقرار أسعارهم.

وصرح الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، أنه اتساقا مع سياسة الدولة المصرية وتوجه الحكومة لتنظيم أسواق السلع الإستراتيجية والأساسية منها، سيتم العمل على إتاحة السلع وتوافرها فى منافسة متكافئة تتميز بالشفافية.

وأشار في تصريحات سابقه له، إلى أن ضبط أسواق السلع واستقرار أسعارها من خلال إنشاء علاقة تداول مباشرة بين كل من المنتجين للسلع والمصنعين وجميع عناصر سلاسل الإمداد، فقد تم التوافق مع البورصة المصرية للسلع أن تقوم شركات إنتاج السكر بطرح كميات من السكر للبيع من خلال منصة البورصة المصرية للسلع لصالح شركات الصناعات الغذائية وشركات التوزيع والتجار وشركات التعبئة.