حماية المستهلك: حملات رقابية مُكبرة بمختلف المحافظات على مدار الساعة لتحقيق الانضباط بالأسواق

شن جهاز حماية المستهلك حملات رقابية مكبرة وموسعة بنطاق القاهرة الكبرى، بالتزامن مع الحملات المُكثفة التي تشنها أفرع الجهاز الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية، لضبط المُخالفين مُحتكري السلع لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات قانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار، وبناءً على المعلومات الواردة التي تفيد بوجود أحد المخازن الكائن بمنطقة المطرية لديه كميات كبيرة من سلعة السكر، يقوم بتخزينها وحجبها عن التداول، تمهيدا لبيعها في الأسواق بأزيد من السعر الرسمي.

وعلى الفور، تشكلت الحملة الرقابية بالاشتراك مع وزارة التموين ومن مأموري الضبط القضائي من “الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق – الإدارة العامة للتحريات” بالجهاز، والتوجه لمنطقة المطرية، وتبين صحة المعلومات الواردة.

وبمواجهة صاحب المنشأة، أقر بملكيته للمخزن والمواد المضبوطة، وأنه يقوم بتخزين سكر المبادرة بسعر 27 جنيها، تمهيدا لطرحه في الأسواق بأزيد من هذا السعر، وتم عمل محضر بالواقعة وضبط 18 طن سكر (حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر الرسمي)، وتمت إحالة الواقعة للنيابة العامة لإعمال شئونها.



فيما استكملت الحملات الرقابية بقطاع القاهرة الكبرى شن 10 حملات مُكبرة، وتم المرور على 100 منشأة تجارية وتحرير 19 قضية تنوعت بين “عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة”.

وجار إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.

أفرع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية

فيما قامت أفرع الجهاز بمختلف المحافظات أمس، الثلاثاء، بشن حملات رقابية موسعة ومُكثفة على الأسواق لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع أية ممارسات ضارة غير منضبطة.

وبناءً على هذه التوجيهات، شن الجهاز 35 حملة مُكبرة على مستوى الجمهورية، وتم المرور على 584 منشأة تجارية، وتحرير 185 محضر تنوعت بين “عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة”، وجار إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وجاءت المضبوطات علي النحو الآتي:

- 5.244 طن سكر (حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر الرسمي).

- 2 طن أعلاف (مجهول المصدر – غير صالح للاستهلاك).

- 3.2 طن مواد غذائية متنوعة (مجهول المصدر).

- 1030 عبوة زيت طعام (مجهول المصدر).

- 915 علبة سجائر (بيع بأزيد من السعر الرسمي).

- يأتي ذلك استمراراً لجهود جهاز حماية المستهلك في مواصلة تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط المُخالفين مُحتكري السلع، وبالأخص السكر، ولضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات قانونية.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حرص الجهاز على مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية بالتزامن مع الحملات المركزية التي يشنها الجهاز لتحقيق الانضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل.

وقال إن الجهاز وبتوجيهات من الحكومة، سيكثف تواجده بالأسواق، مؤكدا التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الانضباط والاستقرار وإستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وأضاف رئيس الجهاز أن الجهاز لن يدخر جهداً في اتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر.

وشدد على إحالة المخالفين للنيابة العامة ، مشيراً إلى تكثيف الحملات على مدار الساعة واستمرار التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز.

وأكد أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في إحكام الرقابة والسيطرة وإعادة الانضباط في الأسواق، والتصدي بكل حزم وجدية لمُحتكري السلع ومواجهة جميع الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين، خاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع.

وأهاب رئيس الجهاز بالتجار والموردين الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة، وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.

كما ناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع عن التداول أو تخزينها، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999.