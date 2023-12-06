بناء كنيسة أرثوذكسية.. شكر خاص من بوتين للشيخ محمد بن زايد

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، الشكر لـ رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على توفير قطعة أرض لبناء كنيسة أرثوذكسية.

وقال بوتين خلال المحادثات الثنائية مع نظيره الإماراتي: "نحن ممتنون لكم على قرار توفير قطعة أرض لبناء كنيسة أرثوذكسية".

وفي حديثه عن التعاون الإنساني بين البلدين، أشار الرئيس الروسي إلى أن التبادلات السياحية بين البلدين تتطور، لافتا إلى أنه "في العام الماضي زار ما يقرب من مليون سائح من روسيا، أي نحو 900 ألف سائح، دولة الإمارات العربية المتحدة".

وقال الزعيم الروسي أيضًا إنه تم افتتاح مدرسة روسية في الإمارات.

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أبوظبي، اليوم الأربعاء، حيث سيجري محادثات مع نظيره الإماراتي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.