عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بناء كنيسة أرثوذكسية.. شكر خاص من بوتين للشيخ محمد بن زايد

فلاديمير بوتين والشيخ
فلاديمير بوتين والشيخ محمد بن زايد

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، الشكر لـ رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على توفير قطعة أرض لبناء كنيسة أرثوذكسية.

وقال بوتين خلال المحادثات الثنائية مع نظيره الإماراتي: "نحن ممتنون لكم على قرار توفير قطعة أرض لبناء كنيسة أرثوذكسية".

وفي حديثه عن التعاون الإنساني بين البلدين، أشار الرئيس الروسي إلى أن التبادلات السياحية بين البلدين تتطور، لافتا إلى أنه "في العام الماضي زار ما يقرب من مليون سائح من روسيا، أي نحو 900 ألف سائح، دولة الإمارات العربية المتحدة".

وقال الزعيم الروسي أيضًا إنه تم افتتاح مدرسة روسية في الإمارات.

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أبوظبي، اليوم الأربعاء، حيث سيجري محادثات مع نظيره الإماراتي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

محمد بن زايد لبوتين: الإمارات أكبر شريك تجاري خليجي واستثماري في روسيا

21 طلقة مدفعية وطائرات حربية ترافقه.. استقبال حافل للرئيس الروسي في الإمارات|شاهد

بوتين الامارات الشيخ محمد بن زايد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين كنيسة أرثوذكسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

إقبال ممتاز.. أيهما أفضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»؟| تفاصيل

موضوعات متعلقة

تحمل صواريخ.. مقاتلات روسية ترافق طائرة بوتين من موسكو إلى الإمارات والسعودية

محمد بن زايد لبوتين: الإمارات أكبر شريك تجاري خليجي واستثماري في روسيا

21 طلقة مدفعية وطائرات حربية ترافقه.. استقبال حافل للرئيس الروسي في الإمارات|شاهد

هدايا لـ الزعيمين| بوتين يصل إلى الإمارات ضمن جولة تشمل السعودية

ترشيحاتنا

لإقرار ميزانية 2024.. خادم الحرمين الشريفين يترأس جلسة مجلس الوزراء

البيت الأبيض: نعتقد أن 8 أمريكيين ما زالوا محتجزين لدى حماس

أخبار التوك شو.. أسباب أزمة السكر وموعد انتهائها.. والأرصاد تحذر من سقوط أمطار حتى الجمعة المقبل

أصبحنا على حافة الانهيار.. الاقتصاد الأخضر يكشف الكوارث المُعرض لها كوكب الأرض

وزارة الطيران: حريق مطار القاهرة في مبنى تحت الإنشاء ولا خسائر

أمير عزمي: من يهاجم شيكابالا يبحث عن التريند.. وأحمد ربيع لاعب شبه متكامل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم غير متوقع.. سعر صادم لتوب ياسمين صبري في منافسة الـbirkin

في عيد ميلادها الـ59.. إطلالات أثارت ضجة لـ شريهان

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

يتجاوز 10 آلاف جنيه.. سعر حذاء هيفاء وهبي الرياضي يثير الجدل

فيديو

تحذير عاجل وهام لقائدي السيارات | ماذا سيحدث بالطقس ؟

سقوط عصابة السكر | انتهاء أزمة سعره بعد اكتشاف الحقيقة

حقيقة تشغيل القرآن دون الاستماع إليه بجلب الجن/ فيديوجراف

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة طالبة جامعية في المنيا| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ