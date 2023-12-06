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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محمد بن زايد لبوتين: الإمارات أكبر شريك تجاري خليجي واستثماري في روسيا

فلاديمير بوتين والشيخ
فلاديمير بوتين والشيخ محمد بن زايد

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، اليوم الأربعاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يقوم بزيارة دولة إلى الإمارات.

وخلال الاستقبال، قال الشيخ محمد بن زايد للرئيس الروسي: "أقدر دورك الشخصي في تشكيل العلاقات الدولية بين الإمارات وروسيا"، لافتا إلى أن الإمارات أكبر شريك تجاري خليجي لـ روسيا، وأكبر مستثمر عربي فيها.

وأضاف رئيس دولة الإمارات، أن العام الماضي زاد حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وروسيا بنحو 109%.

وأشار إلى أن زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي مع روسيا بنحو 109% يمثل نقلة كبيرة وغير مسبوقة في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتابع بن زايد: "نسعى لبناء حوار استراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي لتعزيز العلاقات وتوسيع مجالات التعاون والتشاور".

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أبوظبي، اليوم الأربعاء، حيث سيجري محادثات مع نظيره الإماراتي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وجرت مراسم استقبال رسمية للرئيس الروسي لدى وصول موكبه إلى قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، فيما رافق موكبه ثلة من الفرسان على صهوات الخيول العربية، ثم اصطحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نظيرة الروسي إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وروسيا الاتحادية.

كما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة الرئيس الروسي إلى الإمارات، ولدى وصول موكب بوتين إلى القصر حلق فريق "فرسان الإمارات" الوطني للاستعراضات الجوية في سماء القصر مشكلا لوحة لعلم جمهورية روسيا الاتحادية.

21 طلقة مدفعية وطائرات حربية ترافقه.. استقبال حافل للرئيس الروسي في الإمارات|شاهد

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