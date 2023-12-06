بطلة العالم في الفساد.. الكشف عن سبب الرفض الأمريكي لدعم أوكرانيا

أفادت صحيفة “أميركان كونسرفاتيف”، نقلا عن تصريحات سكوت بيري، عضو مجلس النواب الأمريكي ورئيس كتلة الحرية، بأن السياسيين الأمريكيين يرفضون دعم أوكرانيا بسبب الفساد.

ونقلت الصحفية الأمريكية عن بيري قوله: “لا ننوي كتابة شيكات علي بياض لأوكرانيا، بطلة العالم في الفساد، من أجل المزاج الجيد للديمقراطيين والجمهوريين، أيا كان ما تريد تسميتهم”.

وأوضحت صحيفة “أميركان كونسرفاتيف”، أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ضغط على الحكومة الأمريكية للحصول على الدعم في السنوات الأولى من الصراع مع روسيا، لكنه يفشل الآن في تأمين المزيد من المساعدات لأن الفساد في أوكرانيا لم يتم حله.

وأضافت: “أي جماعة ضغط تخسر من وقت لآخر.. حتى أن الكثيرين يفلسون. البعض يروج للحروب الخاسرة. مهما كانت نتيجة الأحداث في أوكرانيا، من المرجح أن يجد زيلينسكي وظيفة مغبرة في أحد شوارع واشنطن أو في مجلس إدارة مقاول دفاعي. إذا كان محظوظا، سيسمح له حتى بارتداء الزي الرسمي”.

خطر الهزيمة

وأمس، اعترف أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأنه بدون الموافقة على مساعدة أوكرانيا في الكونجرس الأمريكي، فإن كييف تواجه «خطر» الهزيمة في صراع مع روسيا.

وقال يرماك، في حدث في معهد السلام الأمريكي: “سأعطيك إجابة محددة للغاية.. إذا تم تأجيل المساعدات التي تتم مناقشتها الآن في الكونجرس، على الرغم من أنني أردت أن أقول إذا لم يحدث ذلك، فهناك خطر كبير من أننا سنكون في نفس الموقف الذي نحن فيه الآن. وبالطبع، هناك احتمال كبير جدا أنه سيكون من المستحيل مواصلة تحرير الأراضي، وهذا ينطوي على خطر كبير من الهزيمة في هذا الصراع”.

وفي حديثه عن الدعم المباشر للميزانية من الولايات المتحدة، قال يرماك إنه إذا لم تدعم واشنطن تخصيصها لكييف، فسيكون من الصعب على أوكرانيا دعم السكان وضمان بقاء الناس.