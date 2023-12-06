عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هالي بيري تتحدث عن مشوارها الفني في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

هالي بيرى
هالي بيرى

تقام مساء اليوم جلسة حوارية مشوقة مع الممثلة الأوسكارية هالي بيري، حيث تتحدث عن رحلة فريدة من نوعها إلى أعماق مشوارها المهني الذي بلغ قمّة المجد الفنّي.

وتتمتع هالي بمسيرة زاخرة من الأعمال البارزة، حيث تألّقت في عالم التمثيل من خلال أدائها لِمجموعة متنوّعة من الأدوار الّتي نالت استحسان النّقّاد، ومؤخّرًا أضافت إلى مسيرتها الزّاخرة لقب مخرجة وذلك من خلال فيلم "كدمات وصدمات" والذي أنتجته كذلك ولعبت دور البطولة فيه، ويُعرض على نتفليكس.

وتدير الجلسة المذيعة المتألّقة ريا أبي راشد والتي تناقشها في تفاصيل أحدث مشاريعها في الصناعة وكواليس دخولها إلى عالم الإخراج.

وعن المشاركين في الجلسات الحوارية لمهرجان هذا العام، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، محمد التركي: " تضم قائمة المشاركين في الجلسات الحوارية لمهرجان هذا العام نخبة من الأسماء الرائدة في مختلف المجالات الفنية من جميع أنحاء العالم، ليجتمعوا في جدة ويشاركوا رواد المهرجان تجاربهم الملهمة والدافع وراءها، بدءًا من صُناع الأفلام اللذين يُحفزون مخيلتنا، ووصولًا إلى الممثلين الذين يجسدون تلك القصص المؤثرة".

وأضاف التركي: "نتطلّع إلى انضمامهم إلينا والترحيب بهم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي لعام 2023".

تتضمن فعاليات الجلسات الحوارية القادمة نخبة من المواهب من بينهم: كوثر بن هنية من أعمالها فيلم "بنات ألفة"، و هالي بيري، من أعمالها فيلم "كرة الوحش"، وأندرو غارفيلد، إلى جانب رئيس لجنة تحكيم المهرجان لهذا العام باز لورمان، وجوينيث بالترو، من أعمالها فيلم "شكسبير عاشقًا"، وكاترينا كايف، من أعمالها فيلم "زينداجي نا ميليجي دوبارا".

البحر الأحمر السينمائي هالي بيري الممثلة الأوسكارية هالي بيري ريا أبي راشد فيلم كدمات وصدمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

أصبحنا على حافة الانهيار.. الاقتصاد الأخضر يكشف الكوارث المُعرض لها كوكب الأرض

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

موضوعات متعلقة

ندوة خاصة لـ ميشيل رودريجز في أيام المواهب بمهرجان البحر الأحمر

قائمة جوائز سوق البحر الأحمر الهادفة لتطوير المواهب الجديدة من صناع الأفلام

الثانية لمصر.. سامح علاء يحصد جائزة التطوير من سوق البحر الأحمر السينمائي

مسيرة 4 عقود.. ندوة للنجم العالمي نيكولاس كيدج بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

في مهرجان البحر الأحمر.. ظافر العابدين يتحدث عن تجربته الثانية في الإخراج

صبغة عالمية.. مهرجان البحر الأحمر يعلن أسماء ضيوف دورته الثالثة

نجمات فيلم بنات ألفة على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي

أبو بكر شوقي: سعيد بعرض فيلم هجان للجمهور السعودي

ترشيحاتنا

بسبب العقوبات ضد روسيا.. ظهور عملة جديدة تنافس الدولار الأمريكي

خاينة وتستاهل.. القصة الكاملة لـ سيدة الطالبية وزوجها

دعاء وكلمات أثناء الخروج من المقابر .. 11 كلمة من الهدي النبوي لا تغفلها

ضربة قاصمة من كتائب القسام لجنود الاحتلال

اصطدمت بكوبري.. تعطل دفة سفينة حاويات حمولتها 101 ألف طن بقناة السويس

متدربون بالبيت الأبيض يتهمون بايدن بتجاهل مناشدات وقف الحرب في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتدى فستانا.. مغنٍ بريطاني شهير يثير الجدل بسبب ملابسه

برقم غير متوقع.. سعر صادم لتوب ياسمين صبري في منافسة الـbirkin

في عيد ميلادها الـ59.. إطلالات أثارت ضجة لـ شريهان

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

فيديو

تحذير عاجل وهام لقائدي السيارات | ماذا سيحدث بالطقس ؟

سقوط عصابة السكر | انتهاء أزمة سعره بعد اكتشاف الحقيقة

حقيقة تشغيل القرآن دون الاستماع إليه بجلب الجن/ فيديوجراف

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة طالبة جامعية في المنيا| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ