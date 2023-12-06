هالي بيري تتحدث عن مشوارها الفني في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

تقام مساء اليوم جلسة حوارية مشوقة مع الممثلة الأوسكارية هالي بيري، حيث تتحدث عن رحلة فريدة من نوعها إلى أعماق مشوارها المهني الذي بلغ قمّة المجد الفنّي.

وتتمتع هالي بمسيرة زاخرة من الأعمال البارزة، حيث تألّقت في عالم التمثيل من خلال أدائها لِمجموعة متنوّعة من الأدوار الّتي نالت استحسان النّقّاد، ومؤخّرًا أضافت إلى مسيرتها الزّاخرة لقب مخرجة وذلك من خلال فيلم "كدمات وصدمات" والذي أنتجته كذلك ولعبت دور البطولة فيه، ويُعرض على نتفليكس.

وتدير الجلسة المذيعة المتألّقة ريا أبي راشد والتي تناقشها في تفاصيل أحدث مشاريعها في الصناعة وكواليس دخولها إلى عالم الإخراج.

وعن المشاركين في الجلسات الحوارية لمهرجان هذا العام، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، محمد التركي: " تضم قائمة المشاركين في الجلسات الحوارية لمهرجان هذا العام نخبة من الأسماء الرائدة في مختلف المجالات الفنية من جميع أنحاء العالم، ليجتمعوا في جدة ويشاركوا رواد المهرجان تجاربهم الملهمة والدافع وراءها، بدءًا من صُناع الأفلام اللذين يُحفزون مخيلتنا، ووصولًا إلى الممثلين الذين يجسدون تلك القصص المؤثرة".

وأضاف التركي: "نتطلّع إلى انضمامهم إلينا والترحيب بهم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي لعام 2023".



تتضمن فعاليات الجلسات الحوارية القادمة نخبة من المواهب من بينهم: كوثر بن هنية من أعمالها فيلم "بنات ألفة"، و هالي بيري، من أعمالها فيلم "كرة الوحش"، وأندرو غارفيلد، إلى جانب رئيس لجنة تحكيم المهرجان لهذا العام باز لورمان، وجوينيث بالترو، من أعمالها فيلم "شكسبير عاشقًا"، وكاترينا كايف، من أعمالها فيلم "زينداجي نا ميليجي دوبارا".