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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أول قرار من وزير التموين بعد سقوط مافيا السكر.. وبشرى سارة للمصريين خلال ساعات

السكر
السكر

في خطوة ذات أهمية بالغة واستجابة سريعة للكشف عن حالات الفساد في قطاع السكر، قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اتخاذ إجراء غير مسبوق لمعالجة هذه المشكلة في إنتاج السكر. 

وتأتي هذه الخطوة بهدف ضمان توفير السكر بأسعار معقولة للمواطنين والتصدي للتصرفات المنافية للمنافسة العادلة في سوق السكر. 

ويأتي هذا القرار كجزء من الجهود الحكومية لتحسين قطاع السكر وتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة في الأسواق، بهدف حماية حقوق المستهلك والمحافظة على استقرار الأسعار. 

ونأمل أن تترتب على هذه الخطوة آثار إيجابية تعزز قطاع السكر وتحقق مصلحة الجميع.

السكر الداخلية السوق وزير التموين الاسواق الرقابية اسعار الحكومة

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