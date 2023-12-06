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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النائب مجاهد نصار: جشع التجار سبب ارتفاع أسعار السكر

مجاهد نصار
مجاهد نصار

قال النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، إن المبادرة التي أقامها في محافظة القليوبية لتوفير الأسعار تأتي في ضوء رغبة الرئيس السيسي والقيادة السياسية في تخفيض الأسعار، موضحا أنه على مدار الفترة الماضية أن المسؤولين في وزارة التموين والمحافظين يقومون بجمع التجار من أجل العمل على تخفيض الأسعار، ألا أنه بعد انتهاء الاجتماعات يتم تجاهل ما قيل، وتظل الأسعار مرتفعة. 

حديث حول جشع التجار 

وأضاف "نصار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن التجار ينتهجون هذا الأمر في العديد من المحافظات المختلفة، ولذلك اتخذ الرئيس السيسي قرارات بالعمل على المبادرات، إذ يوجد في محافظة القليوبية حول 250 مبادرة لبيع السلع بأسعار مخفضة، ويتم دعم المبادرات من قبل محافظ القليوبية، ومن خلال وزارة التموين كذلك. 

وتابع، أنه كان يتم دعم التجار بـ 50 طن من السكر ألا أنه لم يكن يتم بيع تلك الكميات وتخزينها بسبب جشع التجار، ألا أن الفترة المقبلة سيتم بيع السكر من خلال المعارض والمبادرات التي تقوم بها الدولة المصرية. 

وافتتح اللواء عبد الحميد الهجان ، محافظ القليوبية، معرض بيع السلع الغذائية الأساسية والإستراتيجية ، الذي  أقامه النائب مجاهد نصار بمؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية بميت نما بشبرا الخيمة تحت رعاية حزب مستقبل وطن

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بأهمية تكاتف الجهود لدعم الشرائح الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. 

وحضر الافتتاح كل من النائب مجاهد نصار ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب  ،  والدكتورة سحر المغربي ، المدير التنفيذي لمؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية. 

ويشمل المعرض المقام بمؤسسة مجاهد نصار  كافة السلع الغذائية الأساسية والإستراتيجية مثل السكر والزيت والسمنة والدقيق والأرز والمكرونة والشاي وغيرها من السلع الأخرى بنسب خصم تتراوح ما بين 40% وحتى 50%. 

مجاهد نصار السيسي تخفيض الأسعار محافظة القليوبية برنامج على مسئوليتي أحمد موسى

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