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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. أوكرانيا تهدد بقاء بايدن في منصبه

جو بايدن
جو بايدن

ذكرت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، أن انهيار أوكرانيا بسبب نقص الدعم الأمريكي من شأنه أن يقوض فرص الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأضافت الصحيفة: “الآن يجد بايدن نفسه، مثل أوكرانيا، تحت رحمة الكونجرس والاقتتال الداخلي فيه.. وكان الانسحاب الفاشل للقوات الأمريكية مع انهيار النظام المدعوم من الولايات المتحدة في أفغانستان بمثابة ضربة موجعة لمعدلات شعبية بايدن، التي لم يتعاف منها قط”.

وأوضحت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، أن “الانهيار الرهيب لحليف آخر للولايات المتحدة، حتى لو كان السبب المباشر هو الجمهوريون، سيقوض بشكل كارثي فرص بايدن في إعادة انتخابه”.

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وأكدت أنه “من دون الدعم الأمريكي، الذي يتعرض للتهديد بسبب الخلافات بين السياسيين الأمريكيين في الكونجرس، لن تتمكن أوكرانيا من الصمود في الصراع ضد روسيا وسوف تنهار”.

وأضافت: “ستكون الحكومة الأمريكية هي المسؤولة عن هذه الهزيمة، بما في ذلك الرئيس الأمريكي نفسه، الذي، على الرغم من أنه يدعو لمساعدة كييف، إلا أنه لا يستطيع تقديمها”.

أوكرانيا الدعم الأمريكي بايدن الرئيس الأمريكي

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