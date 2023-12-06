عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن مقـ.تل ضابط جديد في معارك شمال قطاع غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط جديد في معارك شمال قطاع غزة ليرتفع عدد قتلاه إلى 10 خلال يوم واحد.

وقد أفادت القناة السابعة العبرية، بارتفاع عدد القتلى بين صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة إلى 410 جنديا.

الجسر الأمريكي يواصل دعم الاحتلال.. الطائرة الـ200 المحملة بالأسلحة تصل إسرائيل

إصابات مباشرة.. حزب الله يستهدف جنود الاحتلال الإسرائيلي في تل شعر

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مصرع عسكريين اثنين جراء المعارك ضد حركة حماس في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي بنشر أسماء سبعة جنود آخرين

وأمس الثلاثاء، سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي، بنشر أسماء سبعة جنود آخرين قتلوا خلال المعارك في قطاع غزة على يد مقاتلي كتائب القسام.

وفي وقت سابق، أعلن أبو حمزة، المتحدث باسم سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تدمير المقاومة عددًا من آليات الاحتلال بمحاور التقدم شرق خان يونس والقرارة وشرق مدينة غزة.

وقال أبو حمزة، في بيان عسكري: “دمرنا عددًا من آليات العدو وجيشه المهزوم بمحاور التقدم شرق خان يونس والقرارة وشرق مدينة غزة، ونؤكد أن مجاهدينا أوقعوا إصابات محققة في صفوف جنود العدو”.

وأضاف: “نؤكد ثبات مقاتلينا وجهوزيتهم في أرض الميدان على كافة المحاور في غزة العزة والصمود”.

الاحتلال إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي حركة الجهاد الإسلامي شمال قطاع غزة شرق مدينة غزة فلسطين خان يونس حركة حماس مقاتلي كتائب القسام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

رمز وطني| إطلاق اسم عادل إمام على كوبري بـ تقاطع صلاح سالم

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

ترشيحاتنا

الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

سرايا القدس تعلن استهداف آليتين إسرائيليتين بقذائف التاندوم

مسئول أوكراني يكشف سبب إلغاء زيلينسكي كلمته أمام الكونجرس

البيت الأبيض: مستقبل الحكم في غزة يجب أن يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني

اليونايتد يسعى لمصالحة جماهيره وغيابات بالجملة في صفوف البلوز..تقرير عن مواجهات الفريقين بالأرقام

ليفربول في ورطة قبل مواجهة شيفيلد بالدوري الإنجليزي.. ماذا يحدث؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 59.. مكون واحد سر طول شعر شريهان

تي شيرت كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها داخل السيارة

في عيد زواجهما الـ11.. شاهد 10 صور لـ محمد رمضان وزوجته تثير الجدل

ارتدى فستانا.. مغنٍ بريطاني شهير يثير الجدل بسبب ملابسه

فيديو

تحذير عاجل وهام لقائدي السيارات | ماذا سيحدث بالطقس ؟

سقوط عصابة السكر | انتهاء أزمة سعره بعد اكتشاف الحقيقة

حقيقة تشغيل القرآن دون الاستماع إليه بجلب الجن/ فيديوجراف

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة طالبة جامعية في المنيا| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ