طولها 336م وعرضها 46م.. اصطدام سفينة حاويات عملاقة بكوبري منسي بقناة السويس

اصطدمت سفينة حاويات عملاقة بكوبري الشهيد منسي أثناء عبورها بالمجرى الملاحي لقناة السويس وذلك عصر الأربعاء 6 ديسمبر وتحديدا بالكيلو 74 ترقيم القناة.

اصطدام سفينة حاويات بكوبري منسي

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم الدفع بـ 4 قاطرات؛ لإتمام عملية قََطر سفينة الحاويات ONE ORPHEUS، بعد فقدانها التوجيه، إثر عطل في دفة السفينة، أدى إلى اصطدامها بكوبري المنسي، وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب، في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.