عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

طولها 336م وعرضها 46م.. اصطدام سفينة حاويات عملاقة بكوبري منسي بقناة السويس

صدى البلد

اصطدمت سفينة حاويات عملاقة بكوبري الشهيد منسي أثناء عبورها  بالمجرى الملاحي لقناة السويس وذلك عصر الأربعاء 6 ديسمبر  وتحديدا بالكيلو 74 ترقيم القناة.

اصطدام سفينة حاويات بكوبري منسي 

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم الدفع بـ 4 قاطرات؛ لإتمام عملية قََطر سفينة الحاويات ONE ORPHEUS، بعد فقدانها التوجيه، إثر عطل في دفة السفينة، أدى إلى اصطدامها بكوبري المنسي، وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب، في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

ONE ORPHEUS أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس 4 قاطرات الشهيد منسي المجرى الملاحي لقناة السويس حاويات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدوا الجمعة 11 الصبح .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الأهلي

ده سبوع ولا حنة.. هجوم لاذع على حمو بيكا لـ سبب مثير

تحذير من ظاهرتين جويتين.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس غدًا

في زيارته للمملكة .. خطأ فادح لـ بوتين| وولي العهد السعودي يتدخّل

لابسة 3 كيلو ذهب.. شاهد زوجة حمو بيكا بملابس مثيرة للجدل تشعل السوشيال ميديا

الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

أول قرار من وزير التموين بعد سقوط مافيا السكر.. وبشرى سارة للمصريين خلال ساعات

الأوراق اللازمة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي

موضوعات متعلقة

مثير للاهتمام .. منظمة الصحة العالمية تبعث رسالة تحذيرية عن متحور كورونا الجديد

بسبب الثلوج .. تجمد طائرة وإلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء في أوروبا

هرب إلى سوهاج.. تفاصيل سقوط التيك توكر كروان مشاكل بعد الفيديو الفاضح

زوجته لم تعلم بوفاته .. تفاصيل حادث الراحل أشرف عبد الغفور

كلاكيت سادس مرة.. منع ظهور ريهام سعيد على الفضائيات

حادث على الصحراوي.. تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

يا بنت السلطان بالعبري.. إسرائيلية تستبدل كلمات أغنية عدوية وتتمنى الهلاك لأهل غزة

اعتزلت واشتغلت مدرسة .. تفاصيل اختفاء نورهان عن الساحة الفنية

ترشيحاتنا

الجيش الأردني ينفذ إنزالاً جويًا لمساعدات إغاثية للمستشفى الميداني بخان يونس في غزة

وزارة النقل نفذت مشروعات طرق وكباري بمليارات الجنيهات في عهد السيسي | تفاصيل

انفجار منزل أثناء تفتيش للشرطة الأمريكية في ولاية فيرجينيا

دعاء الخوف من الموت وظلمة القبر .. كلمات تريح قلبك وتطمئنك

نجم الزمالك السابق:عروض احتراف لـ"إيشو" ومحمد عبد الشافي نموذج يحتذى به

مطعم ياباني يثير الجدل بأغرب خدمة يقدمها لزبائنه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود جريء.. شيرين رضا تستعرض رشاقتها

هوت شورت.. كارول سماحة تثير الجدل بإطلالة ملفتة

مطعم ياباني يثير الجدل بأغرب خدمة يقدمها لزبائنه

من قطعتين.. سعر خرافي لإطلالة أسماء جلال| شاهد

فيديو

طولها 336م وعرضها 46م.. اصطدام سفينة حاويات عملاقة بكوبري منسي بقناة السويس

فتوح رايح فين.. عضو في اتحاد الكرة يتدخل لحل الأزمة |فيديوجراف

في ثالث أيامه| وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض إيديكس 2023

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ