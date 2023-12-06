زعيم كوريا الشمالية يجهز ابنته لتولي رئاسة البلاد

أعلن وزير الوحدة الكوري الجنوبي، كيم يونج-هو، اليوم الأربعاء، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، على ما يبدو "في عجلة من أمره"؛ لدفع ابنته إلى الواجهة.

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، أدلى يونج-هو، بهذا التصريح، في ظل تكهنات بأن الظهور العلني المتكرر لابنة زعيم كوريا الشمالية، التي يعتقد أن اسمها "جو-إيه"، قد يشير إلى أنها قد تكون خليفته.

وأضاف، خلال لقاء مع الصحفيين: "يبدو أن الزعيم الكوري الشمالي في عجلة من أمره لتسليط الضوء على ابنته، في إشارة إلى أنه يحاول إظهار رغبته في توريثها الخلافة، في مواجهة الصعوبات (التي تواجه الشمال)".

وأشار الوزير، إلى أن هناك "دلائل" على أن كوريا الشمالية تواجه صعوبات متعددة، مشيرا إلى سلسلة من إغلاق بعثاتها الدبلوماسية بالخارج، ونقص الغذاء.

ودعا الوزير، الزعيم الكوري الشمالي، إلى "تحويل تركيز سياسة الدولة، إلى تدابير لتحسين معيشة المواطنين، بدلا من السياسة التي تركز على الجيش، وذلك خلال الاجتماع الحزبي الرئيسي المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الشهر".