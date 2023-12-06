عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية يجهز ابنته لتولي رئاسة البلاد

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

أعلن وزير الوحدة الكوري الجنوبي، كيم يونج-هو، اليوم الأربعاء، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، على ما يبدو "في عجلة من أمره"؛ لدفع ابنته إلى الواجهة.

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، أدلى يونج-هو، بهذا التصريح، في ظل تكهنات بأن الظهور العلني المتكرر لابنة زعيم كوريا الشمالية، التي يعتقد أن اسمها "جو-إيه"، قد يشير إلى أنها قد تكون خليفته.

وأضاف، خلال لقاء مع الصحفيين: "يبدو أن الزعيم الكوري الشمالي في عجلة من أمره لتسليط الضوء على ابنته، في إشارة إلى أنه يحاول إظهار رغبته في توريثها الخلافة، في مواجهة الصعوبات (التي تواجه الشمال)".

وأشار الوزير، إلى أن هناك "دلائل" على أن كوريا الشمالية تواجه صعوبات متعددة، مشيرا إلى سلسلة من إغلاق بعثاتها الدبلوماسية بالخارج، ونقص الغذاء.

ودعا الوزير، الزعيم الكوري الشمالي، إلى "تحويل تركيز سياسة الدولة، إلى تدابير لتحسين معيشة المواطنين، بدلا من السياسة التي تركز على الجيش، وذلك خلال الاجتماع الحزبي الرئيسي المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الشهر".

وزير الوحدة الكوري الجنوبي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ابنة زعيم كوريا الشمالية كوريا الشمالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

إقبال ممتاز.. أيهما أفضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»؟| تفاصيل

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

رمز وطني| إطلاق اسم عادل إمام على كوبري بـ تقاطع صلاح سالم

بنسبة 30%.. توجيه عاجل من وزير التموين لزيادة كميات السكر

ترشيحاتنا

رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب على غزة مستمرة لبعض الوقت ونحاول إنقاذ الرهائن

كولر يستبعد نجمي الأهلي من قائمة المونديال

ما معنى الاحتفال برأس السنة الميلادية وما حكمه؟.. دار الإفتاء توضح

وظائف خالية بـ سكك حديد مصر .. قدم الأن

نتنياهو يعلن محاصرة قوات الاحتلال منزل قائد حماس يحيى السنوار

مستمرون في فتح معبر رفح|مصر تؤكد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتحذر من هذه الكارثة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اشعال النيران في جسد عارضة أزياء.. تفاصيل

في عيد ميلادها الـ 59.. مكون واحد سر طول شعر شريهان

تي شيرت كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها داخل السيارة

في عيد زواجهما الـ11.. شاهد 10 صور لـ محمد رمضان وزوجته تثير الجدل

فيديو

وسقط لصوص الغلابة.. الكشف عن المتسببين في أزمة السكر «فيديوجراف»

منظومة حارس.. مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مضاد للطائرات بدون طيار |فيديوجراف

لأول مرة.. الجيش المصري يفاجئ العالم بامتلاكه أحدث أسطول طائرات بدون طيار|فيديوجراف

هل يتكرر انقطاع الإنترنت مرة أخرى؟! | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ