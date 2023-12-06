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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"كيان شباب مصر" ينظم حملة للتبرع بالدم بالشرقية لصالح مواطني غزة

حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين

نظم "كيان شباب مصر" بالتنسيق مع التحالف الوطني والمركز الإقليمي للدم بالشرقية، حملة للتبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين.


وقال محمد ثروت بسيوني، عضو "كيان شباب مصر" إنه تم تنظيم حملة للتبرع بالدم لدعم أشقائنا في غزة وتوصيل رسالة إلى العالم بأن الشعب المصري يقف بجانب أشقائه بقطاع غزة، وقد لاقت الحملة إقبالا كبيرا من الشباب؛ حيث حرصوا على الحضور منذ الصباح الباكر للتبرع بدمائهم.


وأوضح محمد جلال متولي، عضو "كيان شباب مصر"، أن الهدف من حملة التبرع بالدم، جمع أكبر عدد من "أكياس" الدم لصالح أبناء الشعب الفلسطيني، موجها الشكر إلى الحملة الرئاسية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لتقديم التسهيلات لجمع أكبر عدد من أكياس الدم.


من جانبه قال علي الديب، عضو كيان شباب مصر، إن الشباب حرص على التبرع بدمائه لصالح الأشقاء الفلسطينيين والتواجد منذ الصباح الباكر إيمانا منهم بأن نقطة الدماء؛ تنقذ حياة إنسان ولتأكيد دعمهم للقضية الفلسطينية ودعمهم لقرارات القيادة السياسية بعدم تهجير الأشقاء الفلسطينيين.


بدورها قالت الدكتورة جيهان عسكر، منسق التحالف الوطني بمحافظة الشرقية، إن الفتاة والمرأة بالشرقية كانت أكثر تواجدا للتبرع بالدم، والمرأة دائما تتصدر أي عمل وطني والمشهد الانتخابي لحرصها على أمن وأمان الوطن، وأن المرأة الشرقاوية لديها الوعي التام بكل ما يحاكي من مؤامرات ضد الوطن.

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