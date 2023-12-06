علامتان لرضا الله وغضبه على بعض الناس .. خالد الجندي يكشفها

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هناك علامات إذا توفرت فى العبد؛ تعتبر دليلا على الطاعة ورضا الله، ومنها الستر وصفة الحياء.

خالد الجندي: رفع الحياء علامة غضب الله على بعض الناس

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "أول درس من قصة سيدنا آدم أن العبد يكون مستورا وعنده حياء، وعلامة غضب ربنا على بعض الناس؛ هي رفع الحياء".

وأوضح خالد الجندي، أن قصة سيدنا آدم، بعدما أكل من الشجرة وكشفت سواءتهما، أخذ يستر نفسه، مستشهدا بحديث سيدنا النبي محمد- صلى الله عليه وسلم-: “عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح؛ فاصنع ما شئت” رواه البخاري.

للشيطان أبواب يدخل منها للإنسان

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن للشيطان أبواب يدخل منها للإنسان، لافتا إلى أن هذه الأبواب تتمثل فيما يفعله العبد من أعمال وسيئات، وعلى رأسها الكبر والعصبية، والرياء والفضول والشهرة.

وأضاف خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "عشان الإنسان يغلق أبواب الشيطان عليه ان يتمسك بتقوى الله، امتثالا لقول الله- سبحانه وتعالى-: (إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ)".

وأوضح خالد الجندي: "لو انت انسان تقي وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، سيبعد عنك فورا، لكن لو انت عندك كبر وعصبية وتفعل الموبقات من شرب الخمر وغيرها مهما تستعيذ لن يبعد عنك الشيطان".