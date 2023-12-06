أحمد موسى: انتهاء أزمة سفينة قناة السويس وعودة الحركة بشكل طبيعي

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم تداول اخبار عن قناة السويس التي تعد أهم شريان ملاحي في العالم، وأي أخبار يتم تداولها يتم الحديث عنها، حيث اصطدمت سفينة مبحرة إلى هولندا بكوبري منسي، وتم التحرك من قبل هيئة قناة السويس، وإرسال 4 قاطرات لسحب السفينة.

انتهاء أزمة سفينة قناة السويس

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنه وفقا لمصدر مسؤول عادت الحركة بشكل طبيعي في قناة السويس في الاتجاهين، ولم يحدث أي تأثير أو تعطل على الإطلاق في قناة السويس اليوم.

وتابع موسى، أن كافة العاملين في هيئة قناة السويس لهم كل الشكر على المجهود المبذول، وحينما يحدث أي عطل يكون هناك إمكانيات وسرعة التحرك، وتعود الحركة فورا، ولم يحدث أي تأثير على الإطلاق فيما يتعلق بحركة العبور للحاويات أو الناقلات في قناة السويس.