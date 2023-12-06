جامعة حلوان: خطة لزيادة أعداد الوافدين بالكليات لجميع المراحل الدراسية

قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة تحرص على الاهتمام بالطلاب الوافدين بكافة الكليات والعمل على توفير كافة الخدمات التي يحتاجون لها خلال العام الدراسي سواء لطلاب مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا ، وذلك لأهمية دور الطلاب الوافدين حيث يعدون سفراء الجامعة داخل بلادهم.

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ان الكليات تعمل حاليا على تصميم خطة متكاملة لتسويق الجامعة بهدف زيادة عدد الوافدين، وعمل مادة تعريفية عن الجامعة يشرف عليها كلية الآداب.

وشدد رئيس الجامعة على الاهتمام بتسهيل التواصل واستيعاب الطلاب الوافدين بمختلف الكليات بالإضافة إلى التعاون مع الادارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي والتنسيق الكامل معهم .

و شهد السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بروتوكول تعاون مع شركة ارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات.

وقع الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بروتوكول التعاون مع الدكتور ايمن محرم عضو مجلس الإدارة المنتدب.

ويأتي ذلك في إطار التوجه لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل وتعزيز الأبعاد البيئية في منظومة التخطيط كخطوة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الطرفين وذلك للاستفادة من المشروعات البحثية التى تقوم بها جامعة حلوان في الكليات والمجالات المختلفة لديها وقيام شركة ارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات بإعداد دراسة لنظام متكامل لإدارة المخلفات الصلبة وكذلك توفير فرص تدريب عملية للطلاب داخل المصانع والمشروعات والقطاعات المختلفة لديه.



وتقوم شركة ارتقاء بتقديم دراسة وافية وخطة لتنفيذ نظام متكامل للتعامل مع المخلفات الصلبة التى تنتجها جامعة حلوان موضح فيها آلية التنفيذ ومجال الخدمات ومحددات التشغيل الفعلي والمدة اللازمة للتنفيذ وفقا لنطاق الخدمات المطلوبة ويتم التفاوض عليها بين الطرفين.