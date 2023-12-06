بلغ عنه فورا.. نداء من أحمد موسى للمواطنين بشأن سعر السكر بالأسواق

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن وجود انفراجة قريبة في ملف أزمة السكر، إذ أنه يتم ضخ 8 آلاف طن يوميا من السكر من خلال 4 شركات مختلفة بسعر 27 جنيها فقط لا غير، مشددا على أنه يجب أن يكون هناك وقفة أمام ارتفاع أسعار السكر، وما تقوم به الدولة المصرية في الفترة الحالية يجب دعمه.

حديث عن أزمة السكر

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد": "أي حد يقولك السعر 30 جنيه أو أعلى بلغ عنه، ولا متجر ولا هايبر، ولا سوبر ماركت، ولا بقال ولا عفريت يقولك 30 أو 40 جنيه للكيلو بلغ عنه فورًا".

وتابع أحمد موسى أن السكر الذي سيتم طرحه بالكامل بـ 27 جنيها، ووزارة التموين قامت بتزويد المنافذ التي تضخ السكر بنفس السعر 27 جنيها، ووفقا لتعبيرهم تم فتح شرايين جديدة، ويتم ضخ 8 آلاف طن سكر يوميا.

وواصل: "اللي يبيع كيلو السكر أزيد من 27 جنيه بلغ عنه فورًا، لأنهم واخدين الموضوع عشان يبيعوا بـ 27 جنيه، ومفيش حد كبير وصغير بالموضوع ده اللي هيتاجر في الناس هيتم محاسبته، وتم إبلاغ جميع المحلات، والهايبر والماركت وكل السلاسل بسعر السكر".