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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: من يتطاول على القوات المسلحة خائن.. والمشاركة في الانتخابات رسالة للعالم

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأمن القومي في مصر خط أحمر، وسيناء خط أحمر، وهذا لكل من تسول له نفسه أن يفكر في غير ذلك، وهذا ما سيظهر من خلال مشاركة المواطنين في صندوق الانتخابات، إذ أن الخارج سيقرأون الرسائل في صناديق الانتخاب بهذه الطريقة.

أحمد موسى يتحدث عن الانتخابات 

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن المصريين سيقدمون صورة مشرفة في الانتخابات الرئاسية، والعالم لم يكن يتوقع ما حدث في 30 يونيو في أعظم ثورة في التاريخ، والآن مصر تستطيع أن تقدم أعظم من ذلك، وما تمر به مصر في الوقت الحالي أخطر مما كانت تعاني منه مصر في 30 يونيو 2013. 

وتابع أحمد موسى، أن ما يحدث الآن لا يضاهي ما كان يحدث في عام 2013، إذ أن مصر كانت تواجه كيان إرهابي يدعى جماعة الإخوان، ولكن الآن مصر تعمل على مواجهة دول تدعم الكيان الصهيوني، ويحاولون محاصرة مصر، من خلال الشائعات والتشكيك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. 

واستكمل: "كل من يردد على القوات المسلحة والجيش المصري عسكر هو خائن، كل من يتطاول على القوات المسلحة ويقول عليهم عسكر خائن، قولا واحدا". 

أحمد موسى الأمن القومي الانتخابات خط احمر برنامج على مسئوليتي قناة صدي البلد

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