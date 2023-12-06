مجموعة السبع: نستنكر زيادة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

أذاعت فضائية “القاهرة الإخبارية”، نبأ عاجلا، جاء من خلاله، أن مجموعة السبع ترحب بالهدنة الأخيرة في غزة، إضافة إلى أنه يجب التصدي للأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

ضد الفلسطينيين

كما استنكرت مجموعة السبع زيادة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.