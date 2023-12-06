محافظ الدقهلية يشهد فعاليات مؤتمر التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية؛ فاعليات مؤتمر التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية وحفل تكريم خريجي البرنامج المهني المتخصص بكلية الهندسة جامعة المنصورة تحت إشراف شركة الأمريكان كونسيل بالتعاون مع حملة يلا نشارك بالدقهلية من داخل قصر ثقافة المنصوره.

وقال " المحافظ " ادعو جموع الشعب المصري وفي مقدمتهم الشباب للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لنثبت للعالم أن مصر دولة قوية بشعبها وشبابها وأنهم يدعمون الدولة المصرية في كافة قرارتها.

وأشار " مختار " الي أن العالم ينتظر ويتابع عن كثب بأهمية بالغة مشاركة الشعب المصري في الإدلاء بأصواتهم للتأكد من مدي وعيه وحبه لوطنه ، لأن المشاركة تعني مدي ادراك الشعب بأهمية الوطن ومقدراته.

كما قال " المحافظ " إن قوة الشعب المصري والدوله المصرية تظهر عند المشاركة في الاستحقاقات الدستورية سواء كانت انتخابات رئاسية أو استفتاء أو انتخابات نيابية وفي حالة الدفاع عن وطنه من اي اعتداء أو عدوان خارجي من خلال اذرعه الأمنية الجيش والشرطه .

وأكد " مختار " علي أن الشباب هم أمل مصر ومستقبلها وهم القوة الحقيقة التي يقاس بها مدي تقدم الدول وقوتها الاقتصادية والأمنية ، مشيرا إلي أن الشباب هم من سيقودن الدولة المصرية في المستقبل ولابد من أعدادهم وتدريبهم وتسليحهم بسلاح العلم والمعرفة بشكل دقيق وكبير .

كما أكد " المحافظ " علي أن التعليم هو السبيل الوحيد لتقدم الأمم والشعوب لأن بالعلم تبني الأوطان ويزدهر اقتصادها ، فالبتعليم تتقدم الصناعة والتجاره وينمو الاقتصاد وتخلق فرص عمل وتوفر حياة كريمة للشعوب .

وقام " مختار " بعرض برزنتيشن أوضح خلاله حجم الانجازات التي تمت علي أرض الدقهلية خلال 9 سنوات الماضيه منذ تولي الرئيس السيسي منصب رئيس الجمهورية وحتي الآن مشيراً إلي أن الدولة أنفقت 168 مليار جنيه في 21 قطاع خدمي منهم 122 مليار جنيه مشاريع قومية و 46 مليار جنيه مشاريع متنوعة ، مؤكداً علي أن المبادرات الرئاسية لتقديم الرعاية الطبية للمواطنين التي تمت في عهد الرئيس السيسي لم تشهدها مصر من قبل رغم كل الأزمات الاقتصادية المتتالية التي شهدها العالم بصفة عامة ومصر بصفة خاصة منذ أزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية ومشكلة القضية الفلسطينية.

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