شكري يبحث مع قيادات النواب الأمريكي العلاقات بين مصر والولايات المتحدة

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية التقى اليوم الأربعاء مع عدد من قيادات ورؤساء لجان مجلس النواب الأمريكي خلال زيارته التى يقوم بها حاليا إلى واشنطن، حيث بحث سبل دعم أوجه التعاون والشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر والتشاور حول أبرز التحديات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة.

‏‎ وتضمنت لقاءات وزير الخارجية كلا من النائب الديمقراطي "حكيم جيفريز" زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب، والنائب الجمهوري "مايك روجرز" رئيس لجنة الخدمات العسكرية بالمجلس، والنائب الجمهوري "ستيف سكاليز" زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب.



‏‎وحرص وزير الخارجية خلال اللقاءات على التأكيد على أهمية الطابع الاستراتيجى للشراكة بين مصر والولايات المتحدة، مبرزاً أهمية العمل على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وخاصة في ظل هذا الظرف الدقيق الذي يمر به النظام الدولي والأوضاع الإقليمية التى تفرض تحديات جسام، تتطلب تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين لتعزيز الامن والسلم الإقليميين.

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وأردف السفير ابو زيد، بأن اللقاءات شملت بحث سبل التعامل مع التحديات المشتركة، ودفع مختلف مجالات التعاون الثنائي قدماً بكافة أشكاله وصوره، بما فى ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والعسكرية، مشيراً لما حققته العلاقات العسكرية من مصالح متبادلة بين البلدين على مدار عقود. كما شهدت اللقاءات إجماع نواب الكونجرس الأمريكي على أهمية العلاقات الاستراتيجية مع مصر، وضرورة دعمها في مواجهة مختلف أشكال التحديات السياسية والاقتصادية، مشيدين بالدور الذي تضطلع به مصر كركيزة للاستقرار في المنطقة.

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وحرص وزير الخارجية على استعراض أبرز محددات الموقف المصري الرافض للتهجير القسري لأهالي القطاع، والداعي لضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين الفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بصورة منتظمة. كما شدد الوزير شكري على ضرورة دفع المجتمع الدولي لعملية سياسية حقيقية وجادة قائمة على أساس حل الدولتين تفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فى اقرب فرصة ممكنة، تعيش بسلام جنباً الي جنب مع دولة إسرائيل.