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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مشروعات ضخمة مرتقبة بين مصر وقطر في مجالي الشباب والرياضة

صدى البلد

إلتقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اليوم الأربعاء، صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب القطري لبحث التعاون المشترك، بحضور السفير عمرو الشربيني سفير مصر لدى قطر.


أكد وزير الشباب والرياضة الحرص على تفعيل برامج التعاون الثنائية بين مصر ومختلف الدول الشقيقة والصديقة تنفيذًا لبروتوكولات التعاون، وتوطيدًا للعلاقات وتبادل الخبرات والثقافات، مشيرًا إلى التباحث حول مشروعات مشتركة بين الجانبين "مصر وقطر" على صعيد مجالي الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة.


كما تحدث الدكتور أشرف صبحي مع نظيره القطري حول المنظومة الرياضية المصرية خلال الآونة الأخيرة والتطورات في البنية التحتية وخاصًة الرياضية، والتي جاءت بفضل دعم  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرص سيادته على أحداث تلك النقلة النوعية للرياضة المصرية وخاصة فيما يتعلق بالتطوير الشامل للبنية الرياضية.


من جانبه، رحب وزير الرياضة والشباب القطري بزيارة الدكتور أشرف صبحى لدولة قطر، والسعي نحو تعميق العلاقات بين البلدين على مستوى المشروعات والبرامج الشبابية والرياضية،


وأشاد صلاح بن غانم العلي، بدور الدكتور أشرف صبحي كرئيس للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والحرص على وضع آليات لتطوير البرامج الشبابية والرياضة العربية المشتركة بصفة مستمرة مع وزراء الشباب والرياضة العرب.


 الدكتور أشرف صبحي عقب وصوله التقي بسعاده السيد محمد يوسف المانع النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية، رئيس الاتحاد القطري والعربي والآسيوي لرفع الأثقال، محمد عبد المقصود، رئيس الاتحاد المصري رفع الأثقال، كما التقي ببعثة منتخب مصر لرفع الأثقال المشاركة في بطولة الجائزة الكبرى، كما قام وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية لمعمل مكافحة المنشطات في قطر، وتفقد مركز المراقبة والتحكم في كافة الاستادات.

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مشروعات ضخمة مرتقبة بين مصر وقطر في مجالي الشباب والرياضة


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