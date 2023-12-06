رئيس حزب المستقلين الجدد : صناديق الاقتراع الطريق الوحيد لاختيار القيادة

أكد الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن هناك زخم كبير للأحزاب بدأ مع الحوار الوطنى واستمر مع الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى ان صناديق الاقتراع هي الطريق الوحيد لاختيار القيادة.

وقال هشام عناني، خلال تصريحات لفضائية “اكسترا نيوز”، أن صندوق الاقتراع السبيل الأوحد لاختيار من يقود مصر، مؤكدا أن هناك ضمانات كثيرة لأهمية الصوت الانتخابى.

المشاركة في بناء وطنه

وتابع رئيس حزب المستقلين الجدد، أن تصويت المصريين بالخارج والكثافة في الإقبال على صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية يؤكد استشعار المواطن بأهمية المرحلة الراهنة وأهميته صوته في المشاركة في بناء وطنه .