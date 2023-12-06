بعشرات القذائف.. زوارق الاحتلال تقصف ساحل رفح وخان يونس



أطلقت زوارق الاحتلال عشرات القذائف تجاه ساحل رفح وخان يونس.

وكانت صورا للأقمار الصناعية اظهرت توغل القوات الإسرائيلية في طرق رئيسية في حي الشجاعية بغزة بالإضافة الي وصول آليات إسرائيلية إلى مفترق صلاح الدين مع حي الشجاعية بغزة

كما أظهرت صور للأقمار الصناعية تجمع آليات إسرائيلية بمنطقة الفالوجا جنوب غربي جباليا.

فيما ذكرت وكالة شهاب؛ ان المعارك بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة على عدة محاور شرق خانيونس اشتدت، حيث سمع أصوات انفجارات متتالية.

واطلق الاحتلال يطلق وابلًا من القنابل الدخانية شرقي حي الشيخ رضوان ما تسبب بحالات اختناق بين الأهالي

كما شنت طائرات الاحتلال غارات على هدف شمال غرب مخيم المغازي في محيط موقع الكتيبة 13