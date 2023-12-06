وزير الاتصالات الفلسطيني: الاحتلال لم يتمكن من كسر إرادة الفلسطينيين

قال إسحاق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، إن الاحتلال قطع الاتصالات للمرة الرابعة، بشكل متعمد، ولكن الاتصالات عادت مرة أخري بشكل ضعيف.

وأضاف إسحاق سدر خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج مساء دي إم سي المذاع على قناة دي أم سي، أن الاتصالات منقطعة بشكل كامل في شمال غزة، منذ أكثر من يومين، ولا يمكن إصلاح العطل هناك، متابعا: الوضع في غزة كارثي.

واسترسل: قطع الاتصالات بشكل مكرر جريمة تضاف لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الاحتلال يرتكب الجرائم أمام العالم.

وشدد على أن قطاع الاتصالات لا يقل أهمية عن الطعام والمياه، متابعا: الوقود المتوفر يكفي لمدة يومين فقط.. والانقطاع الأخير كان مقصوداً.

ولفت إلى أن الاحتلال لم يتمكن من كسر الفلسطينيين وإجبارهم على النزوح من أرضهم.. ونطالب الجميع بمقاطعة من يدعم الاحتلال.