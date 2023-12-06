عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادي الصيد يعلن توفير أتوبيسات لنقل عامليه إلى لجان التصويت بالانتخابات الرئاسية

صدى البلد

اجتمع محمد غباشي القائم بأعمال المدير التنفيذي بالعاملين بنادي الصيد للتحدث عن أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة كحق دستوري وواجب وطني لما له من تأثير في صنع حاضر ومستقبل مصر تحت قيادة قوية وحكيمة تقود البلاد إلى الاستقرار والتقدم والرخاء.

وصرح محمد غباشي بان إدارة النادي ستقوم بتوفير اتوبيسات لنقل العاملين إلى اللجان الانتخابية تيسيرا على العاملين لاداء واجبهم الوطني.

كما  تطرق الاجتماع إلي مناقشة آلية العمل خلال الفترة المقبلة، وخطة تطوير العمل الإداري بنادي الصيد وتنفيذ تكليفات مجلس الادارة لخدمة السادة الأعضاء واعمال الصيانات المستمرة في ظل ما يشهده النادي حالياً من أعمال تجديد وتطوير لكافة مرافقه.

8dd9ea95-3411-4f09-a782-f3bed7641d97
8dd9ea95-3411-4f09-a782-f3bed7641d97
c87b1a41-20d7-421d-aeef-2020f90f5c29
c87b1a41-20d7-421d-aeef-2020f90f5c29
1463b5d2-72f2-46e1-93bd-9188e549bd80
1463b5d2-72f2-46e1-93bd-9188e549bd80
f4d2b457-9b10-4a01-a33e-f8b1f3465032
f4d2b457-9b10-4a01-a33e-f8b1f3465032
1f11b39f-78ca-47be-9602-44c7f1241f21
1f11b39f-78ca-47be-9602-44c7f1241f21
94172756-03a2-494b-887b-76da19cba1cf
94172756-03a2-494b-887b-76da19cba1cf
2a2eb004-47b2-4b5b-9ab3-af583783b1ec
2a2eb004-47b2-4b5b-9ab3-af583783b1ec
6376871a-06b4-4ddd-adfd-b9ff775d74d0
6376871a-06b4-4ddd-adfd-b9ff775d74d0
4e4ef5af-4b35-457d-b88a-bdef6b10ae95
4e4ef5af-4b35-457d-b88a-bdef6b10ae95
7c87ddf9-54a8-43a5-9aa1-0bc17938b386
7c87ddf9-54a8-43a5-9aa1-0bc17938b386
53bef4e0-544f-44c2-8603-4a94b532dc58
53bef4e0-544f-44c2-8603-4a94b532dc58
4578c9ee-82b4-4f72-bb42-87a4e8602456
4578c9ee-82b4-4f72-bb42-87a4e8602456

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدوا الجمعة 11 الصبح .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الأهلي

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

تحذير من ظاهرتين جويتين.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس غدًا

الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

أول قرار من وزير التموين بعد سقوط مافيا السكر.. وبشرى سارة للمصريين خلال ساعات

في زيارته للمملكة .. خطأ فادح لـ بوتين| وولي العهد السعودي يتدخّل

الأوراق اللازمة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي

رمز وطني| إطلاق اسم عادل إمام على كوبري بـ تقاطع صلاح سالم

ترشيحاتنا

ده سبوع ولا حنة.. هجوم لاذع على حمو بيكا لـ سبب مثير

انتشال 10 شهداء إثر قصف إسرائيلي لمربع سكني وسط قطاع غزة

التعادل يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

أبوالعينين: لابد من وجود اتفاقية ملزمة لكل الدول للوفاء بالتزاماتها بشأن التغيرات المناخية

النشرة الدينية| تحصينات تبعد عنك معاصي الخلوات.. وعبادة سهلة يومية تغفر ذنوبك كلها

دولة أوربية تمنع المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية من دخول أراضيها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزعيم والشهداء والنائب العام الاسبق| تفاصيل اطلاق اسم عادل إمام على كوبري شهير بالقاهرة.. القصة الكاملة

طائرات وغواصات وصواريخ في الجناح الهندي بمعرض إيديكس 2023.. صور

إيطاليا تستعرض قوتها البحرية والجوية في معرض إيديكس 2023.. صور

بالشورت والتوب.. كارول سماحة بإطلالة عصرية تشعل السوشيال ميديا

فيديو

فتوح رايح فين.. عضو في اتحاد الكرة يتدخل لحل الأزمة |فيديوجراف

في ثالث أيامه| وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض إيديكس 2023

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023

كروان مشاكل يكشف سر علاقته بـ إنجي حمادة |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ