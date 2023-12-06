نادي الصيد يعلن توفير أتوبيسات لنقل عامليه إلى لجان التصويت بالانتخابات الرئاسية

اجتمع محمد غباشي القائم بأعمال المدير التنفيذي بالعاملين بنادي الصيد للتحدث عن أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة كحق دستوري وواجب وطني لما له من تأثير في صنع حاضر ومستقبل مصر تحت قيادة قوية وحكيمة تقود البلاد إلى الاستقرار والتقدم والرخاء.
وصرح محمد غباشي بان إدارة النادي ستقوم بتوفير اتوبيسات لنقل العاملين إلى اللجان الانتخابية تيسيرا على العاملين لاداء واجبهم الوطني.
كما تطرق الاجتماع إلي مناقشة آلية العمل خلال الفترة المقبلة، وخطة تطوير العمل الإداري بنادي الصيد وتنفيذ تكليفات مجلس الادارة لخدمة السادة الأعضاء واعمال الصيانات المستمرة في ظل ما يشهده النادي حالياً من أعمال تجديد وتطوير لكافة مرافقه.