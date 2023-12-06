عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حملة عبد السند يمامة: مؤشرات تصويت المصريين بالخارج أعطت لنا جرعة تفاؤل

معتز بالله مصطفى..عضو
معتز بالله مصطفى..عضو حملة المرشح عبد السند يمامة

قال معتز بالله مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو حملة المرشح الرئاسى عبد السند يمامة، إن الحملة بدأت مؤتمراتها بشكل مغلق، ولكن مع الوقت تم تحويلها إلى جماهيرية، مشيرا إلى أن المؤشرات منذ تصويت المصريين فى الخارج بانتخابات الرئاسة أعطت نسبة تفاؤل لمرشحهم الرئاسى.

وأضاف معتز بالله مصطفى، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، لم يكن هناك أى ملاحظات للمصريين بالخارج خلال سير انتخابات الرئاسة فى الخارج، متابعا: حزب الوفد له إرث كبير عند المصريين والحزب له دوائر فى كل المحافظات.

وأوضح أن كل لجان الشباب على مستوى الجمهورية ممثلة داخل الحملة الانتخابية للمرشح عبد السند يمامة، متابعا: أوصلنا للشباب المصرى فكرة أنه فى يوم من الأيام يكون لك تأثير فى صناعة القرار".
 

عبد السند يمامة المصريين في الخارج انتخابات الرئاسة تنسيقية شباب الاحزاب اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدوا الجمعة 11 الصبح .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الأهلي

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

تحذير من ظاهرتين جويتين.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس غدًا

الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

أول قرار من وزير التموين بعد سقوط مافيا السكر.. وبشرى سارة للمصريين خلال ساعات

في زيارته للمملكة .. خطأ فادح لـ بوتين| وولي العهد السعودي يتدخّل

الأوراق اللازمة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي

رمز وطني| إطلاق اسم عادل إمام على كوبري بـ تقاطع صلاح سالم

ترشيحاتنا

ده سبوع ولا حنة.. هجوم لاذع على حمو بيكا لـ سبب مثير

انتشال 10 شهداء إثر قصف إسرائيلي لمربع سكني وسط قطاع غزة

التعادل يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

أبوالعينين: لابد من وجود اتفاقية ملزمة لكل الدول للوفاء بالتزاماتها بشأن التغيرات المناخية

النشرة الدينية| تحصينات تبعد عنك معاصي الخلوات.. وعبادة سهلة يومية تغفر ذنوبك كلها

دولة أوربية تمنع المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية من دخول أراضيها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزعيم والشهداء والنائب العام الاسبق| تفاصيل اطلاق اسم عادل إمام على كوبري شهير بالقاهرة.. القصة الكاملة

طائرات وغواصات وصواريخ في الجناح الهندي بمعرض إيديكس 2023.. صور

إيطاليا تستعرض قوتها البحرية والجوية في معرض إيديكس 2023.. صور

بالشورت والتوب.. كارول سماحة بإطلالة عصرية تشعل السوشيال ميديا

فيديو

فتوح رايح فين.. عضو في اتحاد الكرة يتدخل لحل الأزمة |فيديوجراف

في ثالث أيامه| وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض إيديكس 2023

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023

كروان مشاكل يكشف سر علاقته بـ إنجي حمادة |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ