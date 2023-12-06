حملة عبد السند يمامة: مؤشرات تصويت المصريين بالخارج أعطت لنا جرعة تفاؤل

قال معتز بالله مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو حملة المرشح الرئاسى عبد السند يمامة، إن الحملة بدأت مؤتمراتها بشكل مغلق، ولكن مع الوقت تم تحويلها إلى جماهيرية، مشيرا إلى أن المؤشرات منذ تصويت المصريين فى الخارج بانتخابات الرئاسة أعطت نسبة تفاؤل لمرشحهم الرئاسى.



وأضاف معتز بالله مصطفى، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، لم يكن هناك أى ملاحظات للمصريين بالخارج خلال سير انتخابات الرئاسة فى الخارج، متابعا: حزب الوفد له إرث كبير عند المصريين والحزب له دوائر فى كل المحافظات.



وأوضح أن كل لجان الشباب على مستوى الجمهورية ممثلة داخل الحملة الانتخابية للمرشح عبد السند يمامة، متابعا: أوصلنا للشباب المصرى فكرة أنه فى يوم من الأيام يكون لك تأثير فى صناعة القرار".

