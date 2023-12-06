استغاثة أم.. مش عارفة أشوف ولادي وطليقي طلب مني التنازل عن النفقة

أكدت ياسمين، السيدة التي تستغيث لرؤية اولادها، بعد أن قام طليقها بأخذهم منها، أنها بعد حصولها على حكم بالخلع؛ أصبح طليقها يطاردها في كل مكان وكل وقت، معلقة “طليقي مفهم أولادي إني مش راضية أبعت ليهم فلوس وخلاهم يكرهوني”

وقالت ياسمين، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أنه رفعت قضية تبديد واتحكم على طليقي بـ 6 أشهر، ومن بعدها عبدالرحمن قعد عند عمه ومحمد قعد عند جده والأخير كريم جاء للعيش معي أنا ووالدتي 64 سنة

ادفع 6 آلاف جنيه نفقة

وتابعت السيدة التي تستغيث لرؤية اولادها، “أنه يوم ما تم الطلاق وأنا مش عارفة اشوفهم طليقي طلب منى التنازل عن قضايا النفقة وادفع 6 آلاف جنيه نفقة في بنك ناصر”