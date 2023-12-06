مركز الثقافة الإسلامية بشمال سيناء يفوز بالمركز الأول في مسابقة للأوقاف

فاز مركز الثقافة الإسلامية بالعريش بشمال سيناء بالمركز الأول بنسبة 73.4%، وإثابة فردية من وزير الأوقاف للأكثر تميزًا من ممثلي شمالي سيناء .

وهنأ الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء وقيادات الدعوة والمتابعة والتفتيش بالمديرية، مسئولي المراكز الثقافية بشمال سيناء، والدارسين على التمثيل المشرّف والنجاح المبهر، الذي تحقق اليوم بالحصول على المركز الأول في التصفيات الأولية للمسابقة الثقافية الكبرى بين الدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2023/2024.

وأسفرت نتيجة المجموعة السادسة عن فوز ممثلي مركز الثقافة الإسلامية بالعريش بشمال سيناء، وحصل على 367 درجة من 500 بنسبة 73.4%.

ووجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة - بحسب بيان لمديرية أوقاف شمال سيناء - بصرف إثابة تميز قدرها ألف جنيه لكل من حقق 80% فأكثر على المستوى الفردي من جميع الفرق المتسابقة في الاختبار التحريري، وكان من بينهم متسابقين من مركز الثقافة الإسلامية بشمال سيناء، وهما: إبراهيم عبد المنعم مصطفى شوشة، من مركز الثقافة الإسلامية بالعريش بشمال سيناء، بنسبة 98% وحصل على مبلغ ألف جنيه، ومحمد عبد العزيز عبد المحسن قنديل من مركز الثقافة الإسلامية بالعريش بشمال سيناء، بنسبة 82% وحصل على مبلغ ألف جنيه.