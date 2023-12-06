زعزوع: فوز الإخوان بانتخابات 2014 قضى على مبدأ الدين لله والوطن للجميع

قال هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، إنه قبل اختياره وزيرًا في حكومة هشام قنديل كان مساعد أول وزير السياحة، مشيرًا إلى أنه عمل مع الوزير منير فخري عبد النور بعد 2011 لمدة عام ونصف العام.



وأضاف زعزوع خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن الوزير منير فخري عبد النور رجل سياسي من الدرجة الأولى، وأدار هذه الفترة بحنكة شديدة جدًا، وكان يمتلك قدرات لغوية كبيرة.



وتابع: "أنا دائمًا أذكره بكل خير واستمتعت بالفترة التي كان مسئولًا فيها عن القطاع" مشيرًا إلى أن الوزير منير فخري كان عضوًا في البرلمان وعاصر جماعة الإخوان ومحمد مرسي في مجلس الشعب.



واستكمل: "هو ينتمي إلى حزب الوفد، وكان شعار الحزب الأساسي الدين لله والوطن للجميع، لكنه يبدو أنه كان يتحفظ على صعود الإخوان للحكم".

قضى على مبدأ الدين

أكد أن فوز جماعة الإخوان الإرهابية في انتخابات عام 2014 قضى على مبدأ الدين لله والوطن للجميع.

