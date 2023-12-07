بسبب رصيده القائم.. رئيس حملة السيسي الانتخابية: نجاح رغم عدم إضافة شعبية

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن إدارة حملة رئيس جمهورية حالي شرف كبير، لكنها مسئولية كبيرة وصعبة.

وقال المستشار محمود فوزي، في تصريحات تلفزيونية مساء الأربعاء، إنه كان لديه رأي في بداية الانتخابات الرئاسية، أن الرئيس السيسي لا يحتاج لحملة رئاسية بسبب إنجازاته السابقة، منوها إلى أن الحملة لم تضف للرئيس السيسي أي شعبية بسبب رصيده القائم بالفعل لدى المواطنين.

وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن خوض المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الانتخابات برؤية عامة ليس عيبا، وهناك زعماء في العالم خاضوا انتخابات برؤية مكونة من عدة كلمات، مضيفا أن الممارسة السياسية والمشاركة في الانتخابات هي التي تعبر عن المشهد المصري. وأوضح أن الحملة تعمل على تحقيق 100% من المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

قبل يوم من الصمت الانتخابي

جدير بالذكر أن حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي استقبلت قبل يوم من الصمت الانتخابي، وفدا من أهالي النوبة بمقرها الرئيسي في محافظة القاهرة. كما شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي برئاسة رئيس الحملة الانتخابية المستشار محمود فوزي، وبحضور وسام صبري، وأعضاء هيئة مكتب الحملة المركزية بالمؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب حماة الوطن.

وذكرت الحملة خلال المؤتمر الصحفي الثالث، الأسبوع الماضي، أنها عقدت 110 لقاءات، ضم 2750 زائرا و18 فاعلية خارجية، ومقابلة 313 جهة، فضلا عن عقد 40 لقاء بالفيديو كونفرانس للمصريين في 60 دولة تم التواصل خلالها مع 750 مصريا.