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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفة صحية.. طريقة عمل الباذنجان بالصلصة والثوم

باذنجان بالثوم
باذنجان بالثوم

الباذنجان بالصلصة الحارة والثوم من الوجبات السريعة، وتتميز بمذاق رائع وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية المليئة بالفيتامينات والمعادن الصحية للجسم، لاحتوائها على الثوم الذي يحمي  من الأمراض ويتميز بطبق الخضار المشكل الخفيف واللذيذ.

وفيما يلي طريقة عمل الباذنجان بصلصة الثوم.


طريقة عمل الباذنجان بصلصة الثوم:


المقادير

‏-4 باذنجان كبير مقطع حلقات متوسطة‏
-1 كوب ماء‏
-1 معلقة كبيرة زيت كانولا‏
-2 معلقة كبيرة صويا صوص‏
-2 معلقة كبيرة صلصة أويستر جاهزة‏-5 معلقة صغيرة سكر‏
-3 معلقة صغيرة بودرة ثوم‏
-1 معلقة صغيرة نشاء‏
-1 معلقة صغيرة فلفل احمر مجروش

طريقة التحضير:

سخني الزيت على النار واطهي الباذنجان من الجهتين لمدة 5 دقائق حتى يتحمر قليلاً.

أضيفي الماء والفلفل المجروش وبودرة الثوم وغطي القدر واتركيه على النار حتى يجف الماء.

اخلطي السكر والنشا والصويا والأويستر صوص في وعاء حتى يذوب السكر والنشا.

أضيفي الصوص للقدر مع الباذنجان واتركيه على النار دقائق حتى يتكاثف.

قدميه دافئا إلى جانب الخبز المحمص أو الباستا.

باذنجان بالثوم باذنجان ثوم الصوص صلصة

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