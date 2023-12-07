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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احمي نفسك وعائلتك .. طرق الوقاية من الأمراض وعدوى دورات المياه

الوقاية من عدوي دورات
الوقاية من عدوي دورات المياه

المراحيض ودورات المياه أحد الأسباب  الشائعة الأكثر انتشاراً بالأمراض والإصابة  بالبرد والإنفلونزا، فالفيروسات التي تسبب البرد لا تظل لفترة طويلة، ولكن الفيروسات والبكتيريا  يمكنها أن تظل على قيد الحياة لعدة أيام على أسطح المراحيض ،وتسبب كثير من الأمراض، علاوة على ذلك التعرض لفترة طويلة لهذا النوع من البكتيريا يمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي والتسمم الغذائي، وفي هذا التقرير نرصد، طرق الوقاية من الجراثيم التي تسببها دورات المياه، وذلك وفقاً لموقعEveryday health

 

الوقاية من جراثيم دورات المياه:


تجنّب لمس وجهك، مع تنظيف وتطهير الأسطح التي تُلمس كثيرًا ،تجنب الطعام والماء الملوثين.

غسل الأيدي هو أحد أهم  الطرق وأكثرها فاعلية لحماية نفسك من الجراثيم ومعظم أنواع العدوى،  مع ضرورة غسل يديك بالصابون والماء لمدة 20 ثانية على الأقل.

الحرص على تعقيم اليدين جيدا بالكحول لتوفير الوقاية اللازمة.

تلقي اللقاح هو أفضل الحماية من أمراض معينة. و وأكد الباحثين أن يزيد عدد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باستخدام اللقاحات باستمرار.


احرص على تناول الأدوية المضادة للطفيليات قد تحميك من الجراثيم التي تعيش على أسطح المراحيض ودورات المياه الجراثيم لأن ترتفع فيها خطورة الإصابة،لذا توفر بعض الأدوية حماية قصيرة المدى ضد بعض الجراثيم.

استخدم المناديل الورقية لفتح باب الحمام

غسل اليدين بمجرد الانتهاء من استخدام المرحاض

يمكنك تنظيف القاعدة ودورات المياه بالمناديل الورقية،والمطهرات.

استخدم المناديل الورقية للضغط على زر طارد المياه "السيفون".

دورات المياه المرحاض الأمراض الأنفلونزا نزلات البرد الفيروسات البكتريا والجراثيم

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