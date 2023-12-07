ثقافة الفيوم تناقش مخاطر التكدس السكاني وآليات المواجهة

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والتوعوية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر ديسمبر الحالي.

في السياق نفسه، عقدت مكتبة النزلة محاضرة بعنوان "مخاطر التكدس السكاني وآليات مواجهتها"، بالوحدة المحلية بالنزلة، أوضحت خلالها حنان سرور، تداعيات الزيادة السكانية، والتى تؤثر على حياة المواطنين، ومصدر الدخل، وتحد من معدل الإستفادة من المشروعات الجديدة، ما يعرقل حركة التنمية.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل.

عقد نادي أدب قصر ثقافة الفيوم، الورشة الأدبية الأسبوعية، والتي تتضمن عرض أعمال الموهوبين وأعضاء النادي في شعر الفصحي والعامية، ومناقشة أعمالهم.

واستهل الروائي محمد جمال الدين الورشة بتقديم نصوص من كتاباته القصصية بعنوان "ضحكة القمر"، أعقبها نصوص شعرية للشاعر كريم سليم، كما ألقت نور جودة أبيات من شعر الفصحى بعنوان "غياب"، ثم ناقشها الروائي محمد جمال الدين موضحا نقاط القوة والضعف من حيث الموسيقى الشعرية والصور الجمالية.

بينما عقدت مكتبة حي جنوب، محاضرة بعنوان "الحقوق والواجبات للفرد والمجتمع"، بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، بمدرسة الشيخ حسن الإعدادية، تحدث فيها الشيخ محمود عبد الظاهر عواد طنطاوي قائلا: “لقد خلق الله تعالى الإنسان وكرمه، وكفل له من الحقوق وما عليه من واجبات، ومن أهم هذه الحقوق حق الوطن والإنتماء إليه، لذا حزن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخرجوه من بلده"، مؤكدا أن “واجبنا بالحفاظ على وطننا، وهذا ما أمرنا به ديننا الحنيف”.

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