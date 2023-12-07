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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العربية للتصنيع: العربة الفهد صناعة مصرية 100%.. ويتم تصديرها للدول الشقيقة.. فيديو

العربة الفهد
العربة الفهد

قال اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إنه يتم التفكير و تصميم كل ما هو جديد لخدمة القوات المسلحة المصرية ، و يكون مؤهل لتصديره للدول الشقيقية.

رئيس الهيئة العربية للتصنيع:"العربة الفهد" تحظى بأقبال شديد


وأضاف  مختار عبد اللطيف خلال لقائه مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن هناك 45 منتجا يتم عرضه في جناح الهيئة العربية للتصنيع، منهم 12 منتجا في العرض الداخلي، و 34 في العرض الخارجي.


وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى، أن "العربة الفهد" مرت بالعديد من مراحل التطوير، وكان لها دورا كبيرا في مكافحة الإرهاب في سيناء، مؤكداً أن "العربة الفهد" صناعة مصرية 100%.


وتابع  رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن "العربة الفهد" تحظى بأقبال شديد و يتم تصديرها إلى الدول الشقيقة، و الدول الإفريقية ، لافتاً إلى أن هناك ثقة كبيرة في المنتج المصري.

الهيئة العربية القوات المسلحة المصري العربة الفهد مصر اللواء مختار عبد اللطيف

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