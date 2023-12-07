الجيش الأردني ينفذ إنزالاً جويًا لمساعدات إغاثية للمستشفى الميداني بخان يونس في غزة

نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الخميس، عملية إنزال جوي رابعة لمساعدات إغاثية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني الخاص في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب بيان للقوات المسلحة الأردنية، فقد تمكن طاقم الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي من إنزال الصناديق التي تحوي مساعدات طبية وعلاجية لاستمرارية ديمومة عمل المستشفى.

وقالت القوات المسلحة الأردنية إنها "مستمرة بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، تخفيفًا عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس حذر من أن النظام الصحي في غزة بات "على شفا الانهيار التام".

وقال جبريسوس عبر منصة "إكس" إنه يدعم رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمجلس الأمن، والتي دعا فيها المجلس للتعامل مع الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية باعتبارها تهديدا للسلم والأمن الدوليين. وأضاف: "نريد السلام من أجل صحة" الناس هناك.

وأشار مدير منظمة الصحة إلى أن "مستشفى كمال عدوان في قطاع على وشك الإغلاق"، مشدداً على أن القطاع لم يعد يتحمل خسارة المزيد من المستشفيات.