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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 6 أطنان أغذية مجهولة المصدر داخل محل ومخزن بالقاهرة

اغذية
اغذية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط محل ومخزن مواد غذائية يعملان بدون ترخيص وعثر بداخلهما علي 6 أطنان أغذية مجهولة المصدر .
      
ففي مدينة بدر تم ضبط صاحب محل مواد غذائية ومقيم بمحافظة الفيوم لإدارته بدون ترخيص ، وتبين من الفحص حيازته كميات كبيرة من السلعة الغذائية بقصد الحجب والإمتناع عن بيعها للجمهور المستهلك ورفع أسعارها، لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعثر بداخله على 4 أطنان أرز ، 600 كيلو زيت طعام جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

وفي المطرية تم ضبط مسئول عن مخزن، ومقيم بذات العنوان لإدارته المخزن بدون ترخيص ، وتبين من الفحص حيازته وتجميعه كمية كبيرة من السلع الغذائية "سكر" بقصد الحجب والإمتناع عن بيعها للجمهور المستهلك ورفع أسعارها، لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعثر بداخل المخزن على 2 طن  "سكر" مجهول المصدر ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اغذية مجهولة المصدر السلع الغذائية القاهرة المطرية مخزن بدون ترخيص مديرية أمن القاهرة مدينة بدر

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