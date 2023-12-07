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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كونوا تشكيلاً عصابيًا|«أمن القاهرة» يضبط 3 عاطلين وسائقًا انتحلوا صفة رجال شرطة

المتهمون
المتهمون

ضبط رجال الأمن عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامهم بسرقة سيارة أحد الأشخاص بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة .

تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من شخصين قررا بأنهما حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم فوجئا بسيارة ميكروباص يستقلها مجموعة من الأشخاص قاموا باستيقافهما وادعوا أنهم "رجال شرطة" وقاموا بالتعدى عليهما واصطحبوهما داخل الميكروباص واستولوا على السيارة وتخلوا عنهما بدائرة القسم ولاذوا بالفرار، تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وهم 3 عاطلين وسائق .

واعترفوا بإرتكابهم الواقعة وأقروا بتصرفهم فى السيارة وبيعها لعميلهم "سىء النية"، مقيم بمحافظة القليوبية نظير مبلغ مالى قاموا باقتسامه فيما بينهم ، وأمكن ضبط العميل المذكور وبحوزته السيارة المستولى عليها وتم اإتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة انتحال صفة تشكيل عصابى سرقة سيارة شرطة حلوان مديرية أمن القاهرة

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