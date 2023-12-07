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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يتابع تنفيذ مشروعات تأهيل المجاري المائية

بعض انشطة رى الفيوم
بعض انشطة رى الفيوم

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تنفيذ مشروعات تأهيل المجاري المائية بشتى زمامات المحافظة، خلال شهر نوفمبر الماضي، في إطار خطة الدولة لتأهيل وتبطين المجاري المائية وتطهير الترع والمصارف، حفاظاً على مياه الري ومنعاً لهدرها، والعمل على وصولها للنهايات لري الأراضى الزراعية، وذلك من خلال التقرير الوارد من الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن مشروعات رفع كفاءة وتأهيل المجاري المائية وتبطين الترع، وإنشاء وإحلال وتجديد عدد من الكباري، والحوائط الساندة وتكاسي الأبحر، يصاحبها التوسع في تنفيذ مشروعات الري الحديث، للحفاظ على زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، والمحافظة على خصوبة التربة، لافتاً إلى جهود المحافظة في التنسيق مع عدد من الجهات الشريكة مثل البنك الزراعي المصري لتقديم حوافز وميزات كبيرة للمزارعين، لتشجيعهم على تطبيق نظم الري الحديث بأراضيهم.

وأفاد التقرير الوارد من الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة الفيوم، بأن مديرية الري أنهت أعمال عدد 16 مشروعاً للري، خلال شهر نوفمبر الماضي، بجانب استمرارية العمل بعدد 24 مشروعاً أخرى، وأوضح التقرير أن ما تم نهو أعماله من مشروعات هو، تأهيل عدد 7 ترع بدائرة الإدارة العامة لري شرق الفيوم، وتأهيل جنابيات بحر الجرجبة، إضافة لتأهيل ترعة الجنابية القبلية ومسقة خالد من الفم إلى النهاية، وتأهيل ترعة إمتداد العدوة والوطية وترعة سراج الوسطاني وترعة الرجعية من الفم إلى النهاية، ونهو عملية إحلال وتجديد كوبري على مصرف الوادي (1) أمام عزبة السنجأ ك 20,2، وإحلال وتجديد كوبري الملقة ك 0,05

كما أوضح التقرير، أنه تم نهو أعمال الجسات الميكانيكية لإحلال وتجديد الحائط الساند بالبر الأيسر على بحر يوسف، بطول 182متر، في المسافة الواقعة من أمام كوبري الصوفي، حتى كوبري المطافي بمدينة الفيوم، وأعمال تأهيل محطة الطاجن الأولى (ب) زمام 2650 فداناً، وإنشاء حائط خرساني على خوازيق بالبر الأيسر لبحر يوسف بطول 260 متر، بداية من كوبري البحاري حتى كوبري البوستة، ومن كوبري المحمدية حتى كوبري السنترال داخل مدينة الفيوم، ونهو أعمال إحلال وتجديد كوبري ك 0,265 على مصرف خور دالية وجارى أعمال التدبيش بمداخل ومخارج الكوبري، وإنهاء إحلال وتجديد كوبري المقاتلة ك 34,4 على مصرف البطس.

وأشار تقرير الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة الفيوم، أنه جاري العمل لتنفيذ أعمال، تأهيل الترع بهندسة ري إطسا، وبلغت نسبة التنفيذ بها 67,5%، وتأهيل الترع بهندسة ري الغرق، وبلغت نسب التنفيذ بها 71,27%، وتأهيل الترع بهندسة ري النزلة، وبلغت نسبة التنفيذ بها 55,2%، وتأهيل الترع بهندسة ري يوسف الصديق، وبلغت نسبة التنفيذ بها 67,29%، وتأهيل بحر الزربي الغربي، وبلغت نسبة التنفيذ به 76%، وتأهيل ترعة النقلة وترعة باغوص والأهالي من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 57 %، وتأهيل ترعة منشأة عطيفة وترعة جرفس من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 35%، وتأهيل ترعة المحجرة وامتدادها من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 96%.

وتابع التقرير، أنه يجري العمل أيضاً، لتأهيل ترعة عنز وجنابيتها من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 83%، وتأهيل ترعة البحر القبلي والبحر الغربي من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 46%، وتأهيل ترعة سرسنا الواطي وترعة امتداد سرسنا وترعة مسقة الشعب من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 33%، وتأهيل ترعة البحر الشرقي وترعة مسقة الكومي من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ 30%، وتم البدء في أعمال تأهيل جنابية بروة وترعة مسقة الجبل من الفم إلى ىالنهاية، وبلغت نسبة التنفيذ 4%، وتأهيل محطة الطاجن الأولى (أ) زمام 1600 فداناُ، وبلغت نسبة التنفيذ بها 85%، وتم البدء في تدعيم ورفع كفاءة محطة المطار ومصرف الإصلاح وبلغت نسبة التنفيذ 30%، وتأهيل ورفع كفاءة تشغيل البركة الكبرى، وبلغت نسبة التنفيذ 73%،.

وكشف تقرير الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة الفيوم، أنه يجري تنفيذ عملية أبو دنقاش الغربية (أ ـ ب)، وبلغت نسبة التنفيذ 90%، وعملية إحلال وتجديد تغطية مصرف أبو دنقاش، وبلغت نسبة التنفيذ 45%، وأعمال تأهيل ترعة سليمان دسوقي من الفم حتى الكيلو 7,6، وبلغت نسبة التنفيذ بها 34%، وتأهيل ترعة مطرطارس الشرقي من الفم إلى الكيلو 5,023، وبلغت نسبة التنفيذ بها 50%، وتم فتح المظاريف الفنية لإنشاء حائط ساند على خوازيق بالمسافة الواقعة من كوبري البوستة حتى كوبري المحمدية بطول 150 متر، بالبر الأيسر لبحر يوسف، وكذا المسافة من كوبري السنترال حتى كوبري مرزبان بطول 130 متر، بالبر الأيسر لبحر يوسف، بجانب الحائط الساند من كوبري مرزبان حتى كوبري الشيخ سالم، بطول 80 متر بالبر الأيسر للبحر، كما تم إصدار الأمر لتنفيذ عملية إحلال وتجديد الحائط الساند لبحر يوسف بطول 182 متر في المسافة ما بين كوبري الصوفي وكوبري المطافي، بالبر الأيسر للبحر داخل مدينة الفيوم.

 

 

 

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