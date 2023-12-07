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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لامبورجيني تكشف عن نسخة خاصة من سيارتها الخارقة ريفويلتو 

صدى البلد

ظهرت سيارة لامبورجيني هوراكان ستيراتو الأنيقة لأول مرة في أغسطس، كان يطلق عليها اسم Opera Unica، واستغرق الأمر 370 ساعة لإكمال مهمة الطلاء المفصلة للغاية.. وهذا يعادل العمل لمدة 15 يومًا متواصلة.. واستغرق الأمر وقتًا أطول قليلاً لإلباس الأخ الأكبر لهوراكان بدلة مماثلة. قُل مرحبًا بـ Lamborghini Revuelto Opera Unica.

 لامبورجيني ريفويلتو

تم تقديم لامبورجيني يوم الأربعاء في Art Basel Miami Beach 2023، وتقول إن التصميم الخارجي المعقد يتطلب 435 ساعة للانتهاء، وأضافت أن التصميم الداخلي المخصص 220 ساعة أخرى للمشروع. 

 

عند الانتقال إلى الداخل، ستجد تصميمًا داخليًا من الجلد ذو لونين مع المزيد من اللون الأرجواني والأسود Viola Acutus وNero Ade يشتملان على سمة مماثلة مع خطوط من الألوان الدافئة والباردة المنتشرة حولها. توجد شعارات الذكرى السنوية الستين مثبتة في بطانة السقف وإدخالات الأبواب ومساند الرأس. للتأكد من أنك تفهم مستوى التفاصيل التي تم تنفيذها لهذا المشروع، تذكر لامبورجيني على وجه التحديد ضربات الفرشاة الملونة على غطاء التشغيل/الإيقاف.

 لامبورجيني ريفويلتو

وقال  ميتيا بوركيرت مدير التصميم في لامبورجيني: "أردنا إنشاء شيء فني بحت باستخدام الفرش ومزيج من الألوان، كما لو كانت روفيليتو عبارة عن لوحة قماشية". "وهذا هو ما ألهمنا لهذه الهيئة الخاصة. ومن خلال المظهر الخارجي الديناميكي المرسوم يدويًا، قمنا بتصميم هذا التصميم اللذي يؤكد حقًا على الديناميكيات الهوائية وسرعة السيارة."

 لامبورجيني ريفويلتو

وتعتمد السيارة لامبورجيني ريفويلتو على محرك V12 سعة 6.5 لتر خلف السائق من أجل حسن التدبير. مندمجة مع ثلاثة محركات كهربائية، تنتج ريفويلتو قوة مجتمعة تبلغ 1001 حصان. وتقول لامبورجيني إنه يكفي أن تصل السيارة الخارقة إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة خلال 2.6 ثانية تقريبًا، في طريقها إلى سرعة قصوى تبلغ 217 ميلاً في الساعة.    

V12 Art Basel Miami Beach 2023 Opera Unica هوراكان لامبورجيني هوراكان ستيراتو

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